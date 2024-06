2:1 Sieg über Alkoven: Grieskirchen Juniors bestätigen starke Form der letzten Spiele

Details Montag, 03. Juni 2024 18:16

Am Samstag des 25. Spieltags in der 2. Klasse Mitte-Ost treffen mit den SV Grieskirchen Juniors und dem SV Alkoven zwei Teams aus der unteren Tabellenregion aufeinander. Während erstgenannte vor zwei Wochen mit einem 8:0 Erfolg über Bad Schallerbach 1b und einer knappen 2:4 Niederlage in Schlüßlberg beachtliche Ergebnisse erzielen konnten, verloren die Gäste in der Vorwoche mit einer soliden Leistung gegen die SC Marchtrenk Juniors, konnten in den beiden Spielen zuvor jedoch jeweils über Siege jubeln. Insofern erwartete rund 100 Zuschauer im Fröling-Stadion in Grieskirchen ein spannender Schlagabtausch zweier sich durchaus in guter Form befindlicher Mannschaften. Am Ende konnte Grieskirchen einen knappen 2:1 Heimerfolg über die Ziellinie bringen.

Torlose erste Hälfte trotz beidseitiger Chancen

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Kenan Fetahagic wird dem Publikum zunächst ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften präsentiert. Sowohl die Grieskirchen Juniors, als auch der SV Alkoven bemühen sich in den Anfangsminuten Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In Minute 18 erfolgt schließlich die erste nennenswerte Möglichkeit. In Persona von Murat Odabas feuern die Alkovener einen Schuss auf das Tor von Heimkeeper Luca Hartl. Der Ball findet jedoch nicht den Weg ins Netz. In der Folge schenken sich beide Mannschaften nichts, entsteht ein offener Schlagabtausch. Gefährlich wird man speziell durch Standardsituationen. Nach zwei Eckstößen auf Seiten der Gäste kommen die Heimischen nach einem eigenen Eckball zu ihrer ersten halbwegs gefährlichen Tormöglichkeit. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgt noch einmal jeweils ein Freistoß auf beiden Seiten für Gefahr, ehe sich die Mannschaften mit einem Stand von 0:0 in die Kabinen verabschieden.

Grieskirchen bringt Führung über die Zeit

Die zweite Halbzeit verspricht in der Folge mehr Action, hat sowohl Heimtrainer Roman Heinle, als auch Gästecoach Peter Prokopczyk in der Kabine motivierende Worte gefunden. Eine spielentscheidende Szene ereignet sich in Minute 49. In einer unübersichtlichen Situation im Alkovener Strafraum dürfte Schiedsrichter Kenan Fetahagic eine Regelwidrigkeit des Alkovener Abwehrspielers erkannt haben und entscheidet sich – nicht unumstritten – für einen Elfmeterpfiff. Unbeeindruckt von der entstandenen Hektik schnappt sich Kapitän Marcus Burghart den Ball, tritt an und versenkt zur 1:0 Führung für die Hausherren. Mit einer gewissen Wut im Bauch will Alkoven den Ausgleich herstellen, scheitert bei einem Freistoß in der 54 Minute aber. Im Gegenzug kommt Grieskirchen gefährlich vor den Kasten der Gäste, zum Unglück der Heimfans treffen ihre Mannen jedoch nur die Stange. In Minute 78 folgt schließlich der schönste Tagestreffer. Aus beachtlicher Distanz nimmt sich Fabian Reinhard Saloschnig ein Herz, zieht ab und versenkt die Kugel unhaltbar im Netz der Alkovener. Für das Gästeteam von Coach Prokopczyk ist dies das Zeichen für Angriff, versucht man in der Schlussphase noch einmal das Ruder herumzureißen. In Minute 87. gelingt Marko Andrejevic noch der Anschlusstreffer, zum Ausgleich kommt das Gästeteam aber nicht mehr. Somit erkämpfen sich die Grieskirchen Juniors einen 2:1 Heimerfolg und bestätigen damit ihre momentan gute Form.

Zahlen und Fakten

Tabellarisch wirkt sich das Ergebnis nur bedingt aus, ziehen die Grieskirchen Juniors zumindest an Sipbachzell vorbei. Mit einem Sieg kommende Woche in Pasching und einer gleichzeitigen Niederlage von Alkoven, sowie maximal einem Unentschieden von Bad Schallerbach 1b, könnte man sogar noch auf den siebten Tabellenrang vorpreschen. Alkoven kämpft indes um dieselbe Platzierung, will nächsten Sonntag Kirchberg-Thening zum Stolpern bringen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.