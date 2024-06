Vorentscheidung im Titelkampf? Schlüßlberg bezwingt Kirchberg-Thening mit 3:1

Details Dienstag, 04. Juni 2024 00:21

Es war das absolute Topspiel der 2. Klasse Mitte-Ost. Am Sonntag des 25. Spieltags empfing der ASKÖ SC Kirchberg-Thening den SV Schlüßlberg. Vor der Partie lagen die Hausherren mit 58 Punkten zwei Punkte vor Schlüßlberg, wobei tags zuvor bereits der Dritte im Meisterrennen, die SC Marchtrenk Juniors, sein Punktekonto mit einem Sieg auf 57 erhöhen konnte. Somit war das Aufeinandertreffen wegweisend dafür, wer als Tabellenerster in den finalen Spieltag geht. Am Ende gewannen die Gäste aus Schlüßlberg durch zwei Strafstöße und einen Freistoß mit 3:1 in Kirchberg-Thening und liegen nun einen Punkt vor ihrem Gegner an der Spitze der Tabelle.

Ausgeglichene erste Hälfte, die Tore macht aber Schlüßlberg

Bereits kurz nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Florian Klaffenböck wird den rund 500 Fans am Sportplatz in Kirchberg-Thening bewusst gemacht, um wie viel es heute geht. Beide Teams konzentrieren sich zunächst auf eine stabile Defensivarbeit, wobei offensiv vor allem lange Bälle zum Ziel führen sollen. In Minute 24 herrscht dann das erste Mal Aufregung rund um den heimischen Sechzehnmeterraum. Schlüßlbergs Marko Kopuz tankt sich durch und wird schließlich – für Schiedsrichter Klaffenböck noch knapp außerhalb des Strafraums – zu Fall gebracht. Ein Fall für Thomas Schick, der die Kugel butterweich über die Mauer und den herbeifliegenden Torhüter in den Maschen versenkt. 1:0 für die Gäste. Nur zwölf Minuten später kommt es noch dicker für das Heimteam. Im Anschluss an einen guten Abschluss der Gäste klär der Keeper zur Seite, der Torschütze zum 1:0 bringt die Flanke und ein Heimischer begeht ein Handspiel. Elfmeter für die Gäste und die Chance zum 2:0! Paul Sturm lässt sich nicht zweimal bitten und versenkt eiskalt ins linke untere Eck. In der Folge übernimmt das Heimteam von Trainer Stefan Rohrhuber das Kommando, will man noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. In Minute 45 sollte man die beste Möglichkeit dazu bekommen. Ein Schlüßlberger Verteidiger möchte den Ball aus dem eigenen Strafraum klären, trifft dabei jedoch den gegnerischen Stürmer. Elfmeter für das Heimteam und die Chance auf 1:2 zu verkürzen. Zum Unglück der Heimfans setzt Kapitän Maximilian Piesch den Ball über die Latte. Damit geht es mit einer 2:0 Führung der Gäste in die Kabinen.

Weiterer Elfmeter entscheidet die Partie

Nach der Pause kommen zunächst die Hausherren besser aus der Kabine, dürfte Trainer Rohrhuber die richtigen Worte gefunden haben. Man drückt auf den Treffer, Endstation ist aber ein ums andere Mal das Schlüßlberger Defensivbollwerk. Dieses kann erst in Minute 70 geknackt werden. Maximilian Piesch – der zuvor noch den Elfmeter über das Tor geschossen hatte – versenkt die Kugel mit einem satten Schuss ins kurze Eck zum Anschlusstreffer. Nur noch 1:2 aus Sicht der Hausherren. In den folgenden 15 Minuten finden die Gäste schließlich wieder in die Partie und kommen mit der ein oder anderen Offensivaktion in aussichtsreiche Positionen. So auch in Minute 85, als Thomas Schick einen Ball abfängt, auf Florian Winkler weiterleitet und dieser nurmehr per Foul gestoppt werden kann. Abermals Elfmeter, der dritte in dieser Partie. Diesmal versucht sich Marko Kopuz vom Kreidepunkt, scheitert jedoch am Kirchberger Schlussmann Patrick Füreder. Der feiert jedoch nur kurz, denn der Assistent hebt die Fahne und signalisiert dadurch, dass der Heimkeeper die Torlinie zu früh verlassen hat. Die zweite Chance wird dann zur Wiederholungstat, tritt wie beim ersten Elfer Paul Sturm an, der wiederum zum 3:1 einschießt. In den letzten fünf Minuten ändert sich nichts mehr, gewinnt Schlüßlberg auswärts in Kirchberg-Thening mit 3:1.

Zahlen und Fakten

Der Sieg bedeutet für die Gäste einen Riesenschritt in Richtung Meistertitel. Mit einem Punkt Vorsprung auf Kirchberg-Thening und zwei auf die SC Marchtrenk Juniors hat man es am letzten Spieltag gegen das Tabellenschlusslicht, die Viktoria Marchtrenk Juniors, selbst in der Hand. Unterdessen werden die Kichberg-Theninger in Alkoven alles dafür tun, einen möglichen Ausrutscher Schlüßlbergs zu ihren Gunsten zu nutzen, während die SC Marchtrenk Juniors ihre Pflicht gegen Sipbachzell erfüllen müssen, um theoretisch als Tabellenerster noch aufsteigen zu können.

