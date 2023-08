"Humorloser" SV Schlüßlberg sorgte in Steinhaus früh für klare Verhältnisse

Details Montag, 28. August 2023 12:08

In der zweiten Runde der 2. Klasse Mitte-Ost empfing die Union Steinhaus vor heimischem Publikum mit dem SV Schlüßlberg eine Mannschaft, die zweifellos zum Kreise der Titelfavoriten zu zählen ist. Die Schlüßlberger konnten ihr Auftaktspiel gewinnen, aber auch die Elf aus Steinhaus ging mit drei Punkten am Konto in dieses mit Spannung erwartete Duell. Am Ende sollten sich die Gäste aus Schlüßlberg dank einer überzeugenden ersten Hälfte durchsetzen und den Sieg nach Hause tragen.

Schlüßlberg mit goldener Anfangsphase

Der SV Schlüßlberg zeigte in Steinhaus bei Wels von Beginn an, dass man gewillt war, die Punkteausbeute des ersten Spieltags prompt zu verdoppeln. Die Offenzeller-Elf war von Beginn an griffig, zunächst war es jedoch eine Standardsituation, die die die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Nach sieben Minuten zirkelte Thomas Schick einen Freistoß gekonnt über die Mauer, der Ball schlug im Kasten der Hausherren ein.

Nur eine Viertelstunde später zeigten die Schlüßlberger eindrucksvoll, dass man nicht bloß einen Freistoßschützen in den eigenen Reihen zählt. Paul Sturm legte sich den ruhenden Ball zurecht und zimmerte selbigen gnadenlos in die Ecke (22.).

Partie nicht (vollständig) auf Eis gelegt

Die Elf aus Steinhaus bei Wels wirkte geschockt, und die Schlüßlberger Dampfwalze rollte zunächst gnadenlos weiter. Im Epilog einer schönen Kombination spielte Thomas Schick, der den ersten Freistoß versenkte hatte, den Ball für Paul Sturm, Freistoß-Künstler Nummer zwei, auf, der diesen humorlos zum 0:3 versenkte.

Es ist den Steinhausern zugute zu halten, dass man – obwohl die Partie gelaufen schien – nicht aufsteckte, sondern sich noch einmal ordentlich hineinkniete. Der Ball rollte nun etwas besser in den Reihen der Gastgeber, und in Minute 39 fand man, nach einem Handspiel von Peter Kitzinger im Strafraum, mit einem Elfmeter die Mutter aller Torchancen vor. Die Ausführung wurde jedoch an die Stange gesetzt, sodass es nicht noch einmal spannend wurde.

Auch im zweiten Durchgang konnte sich Steinhaus moralisch nichts vorwerfen, man drückte nun auf den Anschlusstreffer, den Mathias Pfob jedoch erst drei Minuten vor dem Schlusspfiff besorgte. Auch die Gäste aus Schlüßlberg versenkten die eine oder andere Tormöglichkeit, versäumten es, früher für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. So stand am Ende mit einem 1:3 dennoch ein solider Auswärtssieg zu Buche.

Jürgen Offenzeller, Trainer SV Schlüßlberg:

„Der Spielverlauf war aus unserer Sicht gut, wir haben relativ bald durch zwei Standardtore geführt, dann gleich das dritte gemacht. Die erste Halbzeit ist klar an uns gegangen, wir haben wenig bis gar nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit sind sie dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, wir hatten jedoch drei, vier gute Chancen, in Wahrheit müssen wir es früher zumachen, unter dem Strich war das aber eine überzeugende Leistung und ein verdienter Auswärtssieg.“

