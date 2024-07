ATSV Kohlgrube: "Wollen auf Kontinuität und Vertrauen setzen"

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 23:14

Die abgelaufene Spielzeit verlief für den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg durchaus wechselhaft und nicht wirklich zufriedenstellend. Insbesondere in der ersten Saisonhälfte der 2. Klasse Mitte-West hatten man seine Schwierigkeiten, die man in der Rückrunde dann jedoch einigermaßen einstellen konnte. Von nun an soll es jedoch wieder bergauf gehen und auch auf dem Trainerposten will man nach der hohen Fluktuation der vergangenen Jahre mit Michael Kinberger nun wieder für Kontinuität sorgen.

Durchwachsene Spielzeit mit positiven Ende

Nachdem die gesamte Saison eher durchwachsen verlief, konnte man am letzten Spieltag einen klaren 3:0 Heimsieg gegen Niederthalheim feiern, mit dem man die Spielzeit mit einem positiven Erlebnis beenden konnte. "Wir sind in der letzten Saison unter unseren Erwartungen geblieben, konnten im Frühjahr jedoch eine Leistungssteigerung zeigen." blickt der sportliche Leiter Dominik Eder auf die Bilanz der letzten Saison. Mit Petar Cosic, Martin Holzleitner und Alexander Gross beendeten mit Saisonende nun drei Akteure ihre Karriere im Unterhaus. Auf der Zugangsseite freut man sich auf Peter Parti und Bence Farago, die beide von der Union Steinhaus kommen.

Kontinuität als großer Wunsch

Die drei Abgänge hatte man in der Kaderplanung bereits berücksichtigt und sie waren keine Überraschungen für den ATSV, weshalb man sich nun auf eine Saison ohne großen personellen Umbruch freut. "Was uns postitiv stimmt, ist die neue Kontinuität im Verein, mit der wir es geschafft haben, sowohl die Spieler als auch den Trainer zusammenzuhalten, was uns sehr wichtig ist." zeigt sich Eder zufrieden mit dem Status quo bei Kohlgrube. Man vertraut dem ganzen Team und ist zudem positiv gestimmt über den Nachwuchs, da momentan sehr viele junge, hungrige Spieler nachkommen, die in der anstehenden Saison peu à peu in den Kader integriert werden sollen. Die Stimmung bei Kohlgrube ist somit durchaus positiv, womit man in der kommenden Spielzeit vermutlich auch wieder das obere Tabellendrittel in das Auge fassen wird.

