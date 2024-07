ATSV Stadl-Paura: Rangverbesserung nach großem Umbruch als Ziel für kommende Saison

Details Sonntag, 21. Juli 2024 11:59

Der ATSV Stadl-Paura stand in den vergangenen Jahren oftmals negativ in den Schlagzeilen: Insolvenz, möglicher Wettbetrug, Rückzug aus der OÖ-Liga... - doch damit hat der ATSV nichts mehr zu tun, einen Neuanfang hingelegt und geht mit dem völlig neuen Vorstand nun in das zweite Jahr in der 2. Klasse Mitte-West. Im letzten Jahr bildete man die gesamte Saison über das Tabellenschlusslicht, schauten am Ende fünf Zähler beim ATSV hervor. LIGAPORTAL sprach mit Obmann Michael Puchinger und blickt auf die derzeitige Lage.

"Wir haben eine völlig neue Mannschaft zusammengestellt"

Nach dem Rückzug aus der OÖ-Liga musste der ATSV Stadl-Paura eine völlig neue Mannschaft arrangieren. Dadurch war im Herbst der letzten Saison kaum ein Erfolg zu verspüren, nach der Hinrunde stand Stadl-Paura aus 13 Spielen bei einem Punkt, der beim 1:1-Remis gegen Hofkirchen an der Trattnach geholt wurde. Bei einem Torverhältnis von 5:74 bildete man wenig überraschend auch in dieser Statistik das Schlusslicht. In der Rückrunde hingegen konnte man gegen Zell/Pettenfirst ein 4:4-Unentschieden holen, ehe man gegen die Schwanenstadt Juniors auch den einzigen Sieg der Saison einfuhr. Zum Saisonende setzte es beim 14:0 gegen Bad Wimsbach noch die höchste Saisonniederlage. "Wir sind noch im Ausgleichsverfahren, bei uns bekommt kein Spieler etwas bezahlt. Es spielte eine komplett neue Mannschaft, dadurch sind fünf Punkte eh nicht so schlecht, aber natürlich absolut nicht zufriedenstellend", so der Obmann.

Großer Kaderumbruch

In der Sommerübertrittszeit tat sich dem ATSV einiges, ganze 16 neue Spieler kamen zum Verein. "Wir stellen eine Reservemannschaft, damit wird auch der Druck in der Kampfmannschaft zwecks Trainingsbesuch höher. Die Spieler, die jetzt neu beim Verein sind, sind eher Kampfmannschaft-tauglich, als wie letztes Jahr. Wir haben einige reifere, erfahrener Spieler hinzugefügt. Letztes Jahr spielten wir mit fast ausschließlich jungen Spieler", so Puchinger weiter. Das erste Testspiel gegen die Kampfmannschaft der Fußballschule Linz wurde mit 4:2 gewonnen, gegen den ESV Wels verlor man nach 2:1-Pausenrückstand klar mit 8:1. "In der Halbzeit waren wir nur knapp hinten, in der Pause hat der Trainer einige Wechsel vorgenommen und etwas herumprobiert. Die erste Elf passt ganz gut", sagt Puchinger weiter.

Rangverbesserung als klares Ziel

"Wir wollen besser spielen als letztes Jahr, uns weiterentwickeln und uns definitiv besser verkaufen als noch in der vorigen Saison. Ein Platz zwischen sieben und zehn wäre unser Ziel", gibt Puchinger einen einstelligen Tabellenrang als Ziel für die kommende Spielzeit. Zum Pflichtspielauftakt geht es für den ATSV Stadl-Paura Mitte August zum SV Roitham.

