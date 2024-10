Kurs auf die Top 5: Die Ambitionen des ASV Raika Niederthalheim

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:41

Derzeit belegt die Mannschaft aus Niederthalheim einen respektablen 5. Platz in der 2. Klasse Mitte-West. Mit elf Punkten aus sieben Spielen kann der ASV Raika Niederthalheim auf einen gelungenen Saisonstart zurückblicken. Eine effizientere Chancenverwertung hätte möglicherweise zu einer noch besseren Punkteausbeute geführt. Trainer Mario Rak stand bereits vor dem Spiel gegen Tabellenführer Roitham uns für ein kurzes Interview zur Verfügung und teilte seine Einschätzungen zum Saisonstart, zur Integration der 1B-Mannschaften in die Liga sowie zu den Zielen für die laufende Saison.

Zufriedenheit und Herausforderungen

„Mit dem Saisonstart können wir insgesamt zufrieden sein, da wir größtenteils solide Leistungen gezeigt haben. Besonders im Spiel gegen Meggenhofen konnten wir eine wirklich starke Leistung abrufen. In den Partien gegen Kohlgrube und BW Stadl-Paura haben wir uns jedoch selbst im Weg gestanden, da wir eine Vielzahl von Chancen nicht nutzen konnten. Beim letzten Spiel gegen die Schwanenstadt Juniors müssen wir uns selbst eingestehen, dass es nicht unsere beste Vorstellung war. Am Ende haben wir knapp und auf bittere Weise verloren“, äußerte sich Trainer Mario Rak zum bisherigen Saisonverlauf.

Leichte Kritik übte der Trainer auch an der Teilnahme von Zweitvertretungen in den Ligen: „Solche Konstellationen können die Wettbewerbsfähigkeit der Liga erheblich verzerren. Im Spiel gegen Schwanenstadt standen sechs andere Spieler auf dem Platz als in der Vorwoche. Das empfinde ich als unsportlich. Wenn man nur aufgrund einer Rivalität oder der Bedeutung eines Spiels den gesamten Kader austauscht, muss hinterfragt werden, ob das wirklich Sinn ergibt.“

Das Team von Mario Rak bleibt weitgehend vom Verletzungspech verschont. Mit Ausnahme eines Defensivspielers steht dem Trainer der gesamte Kader zur Verfügung.

Familiäre Führung und klare Ziele

„Ich war bereits Trainer mehrerer Teams in der Umgebung und habe dadurch auch des Öfteren gegen Niederthalheim gespielt. Der Verein sowie das Präsidium waren mir von Anfang an sehr sympathisch. Wir standen schon häufiger in Kontakt, allerdings hat es bisher einfach nie gepasst. Nachdem ich im Frühjahr eine Pause eingelegt hatte, erhielt ich zum Ende der vergangenen Saison den Anruf, ob ich Interesse an der Trainerstelle hätte, da der damalige Trainer den Verein im Sommer verlassen würde. Da der Verein familiär geführt wird und großen Wert auf die Förderung junger Talente legt, war für mich klar, dass ich diesen Schritt wagen werde“, erläuterte Rak seine Entscheidung, nach Niederthalheim zu wechseln.

Auch das Saisonziel wurde klar kommuniziert: „Wir verfügen über einen sehr starken Kader. Auch die Neuzugänge haben sich gut integriert und tragen zu einer ausgezeichneten Stimmung im Verein bei. Unser generelles Saisonziel ist es, die Top 5 zu erreichen – und das liegt definitiv im Bereich des Möglichen.“

