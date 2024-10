Erfolgreicher Saisonstart und positive Teamdynamik bei Union Weibern

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 17:30

Die Union GT Weibern kann mit dem bisherigen Verlauf der Saison in der 2. Klasse Mitte-West äußerst zufrieden sein. Nach dem 7. Spieltag belegt die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Diensthuber den 5. Tabellenplatz. Aktuell verfügt das Team über die drittbeste Offensive sowie die sicherste Defensive der Liga. Lediglich 8 Gegentore wurden bislang kassiert, was die Stabilität der Abwehr eindrucksvoll unterstreicht. Sektionsleiter Johannes Oberndorfer stand uns für ein Gespräch zur Verfügung, in dem er uns einen tieferen Einblick in den Verein gewährte.

Erfolgreicher Saisonstart und gute Teamleistungen

„Mit dem Saisonstart sind wir insgesamt sehr zufrieden. Spielerisch haben wir meist gute Leistungen gezeigt, und insbesondere im kämpferischen Bereich haben mir die bisherigen Spiele sehr gut gefallen. Zwar mussten wir Niederlagen gegen Taufkirchen und Roitham hinnehmen, jedoch wäre auch in diesen beiden Begegnungen durchaus mehr möglich gewesen“, äußerte sich Oberndorfer zum Saisonbeginn.

In den letzten beiden Spielen gegen die Gunskirchner Juniors und Stadl-Paura konnte die Union Weibern sechs Punkte verbuchen. Am vergangenen Wochenende setzte sich das Team eindrucksvoll mit 9:1 gegen das Schlusslicht der Tabelle, den ATSV Stadl-Paura, durch und kletterte dadurch auf den soliden 5. Tabellenrang.

Oberndorfer bestätigt zudem, dass die Stimmung im Kader nach dem insgesamt sehr zufriedenstellenden Saisonstart äußerst positiv sei und jeder Spieler vollen Einsatz zeige.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit, flexible Saisonzielsetzung

„Die Nachwuchsarbeit in unserem Verein funktioniert sehr gut. Wir haben bereits eine U8, die bei Turnieren vertreten ist, und sowohl die U10 als auch die U12 zeigen im Ligabetrieb immer wieder herausragende Leistungen und sind sehr erfolgreich. Besonders dankbar und erfreut sind wir über die Spielgemeinschaft in der U16 mit Gaspoltshofen, wo auch einige unserer Spieler Spielpraxis gegen Teams wie BW Linz und Vorwärts Steyr sammeln können“, erläutert Oberndorfer die positive Entwicklung im Nachwuchsbereich.

Darüber hinaus betont er: „Wir bemühen uns, unsere jungen Talente schrittweise in die Reserve- und Kampfmannschaft zu integrieren, und das gelingt uns auch sehr gut.“

Hinsichtlich der Zielsetzung für die laufende Saison äußert sich Oberndorfer zurückhaltend: „Es ist schwierig, ein klares Saisonziel zu formulieren. In der letzten Saison haben wir unser Ziel nicht erreicht. Dieses Mal möchten wir von Spiel zu Spiel schauen und am Ende der Saison sehen, wozu es gereicht hat. Einen spezifischen Tabellenplatz haben wir uns nicht als Ziel gesetzt.“

