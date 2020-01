2. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen auch in der "Experten-Tabelle" die Nummer eins

Details Freitag, 03. Januar 2020 17:55

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Mitte-West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Union Gaspoltshofen eroberte mit stolzen 33 Punkten souverän den Herbstmeistertitel und wurde auch von den Experten an die Tabellenspitze getippt. Der ASV Niederthalheim, Sechster in der Hinrunde, belegt den zweiten Platz, gefolgt vom WSC Hertha 1b, der auch in der "echten" Tabelle am dritten Rang landete. Für den Zweiten aus Vöcklabruck sprang nur der vierte Platz heraus. Der SV Kematen/Innbach wurde in der "Experten-Tabelle" die "Rote Laterne" los und kletterte auf Rang zehn. Der ATSV Timelkam, Elfter im Herbst, ist das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Karl Kreuzer, Sektionsleiter ATSV Kohlgrube/Wolfsegg

Runde 2 - Ervin Begic, Trainer Union Gaspoltshofen

Runde 3 - Michael Benesch, Sportchef SV Kematen/Innbach

Runde 4 - Claudius Kuvi, Trainer TSV Timelkam

Runde 5 - Klaus Stagl, Sektionsleiter Vöcklabrucker SC

Runde 6 - Martin Domberger, Sportchef Union Hofkirchen/Trattnach

Runde 7 - Esad Mahmutovic, Trainer SV Roitham

Runde 8 - Emin Sulimani, Trainer WSC Hertha 1b

Runde 9 - Andreas Hammer, Obmann SK Blau-Weiß Stadl-Paura

Runde 10 - Günther Illy, Trainer ATSV Timelkam

Runde 11 - Johannes Oberndorfer, Sektionsleiter-Stellvertreter Union Weibern

Runde 12 - Christian Heinle, Spielertrainer SV Grieskirchen

Runde 13 - Harald Weisseneder, Nachwuchsleiter ASV Niederthalheim

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) Union Gaspoltshofen 27 (33) Punkte 30- 8 Tore

2. (06) ASV Niederthalheim 25 (20) 21- 7

3. (03) WSC Hertha 1b 25 (24) 26-14

4. (02) Vöcklabrucker SC 25 (25) 21-15

5. (05) ATSV Kohlgrube/Wolfsegg 21 (21) 20-16

6. (07) SV Roitham 19 (16) 22-19

7. (09) TSV Timelkam 14 (13) 17-19

8. (04) SK Blau-Weiß Stadl-Paura 13 (23) 16-20

9. (10) SV Grieskirchen Juniors 13 (12) 13-18

10. (13) SV Kematen/Innbach 12 ( 6) 10-19

11. (08) Union Weibern 11 (13) 19-26

12. (12) Union Hofkirchen/Trattnach 6 ( 8) 14-27

13. (11) ATSV Timelkam 6 ( 9) 10-31

