Nach Kadererweiterung und erfolgreichen Testspielen, Zuversicht in Kematen/Innbach

Der SV Kematen/Innbach blickt auf eine grottenschlechte Hinrunde zurück, musste im Herbst nicht weniger als zehn Niederlagen einstecken und ziert in der 2. Klasse Mitte-West mit nur sechs Punkten am Konto das Ende der Tabelle. In der Winterpause hat sich in Kematen einiges getan, der Nachzügler muss zwar zwei Abgänge verkraften, Coach Mirza Jasarevic, der seit dem Ende der Herbstsaison die Verantwortung trägt, stehen in diesem Jahr aber vier Neuerwerbungen zur Verfügung.

Vier Neuerwerbungen und zwei Abgänge

Mit Josef Penzenstadler (Bad Hall) und Stefan Greiner (Gunskirchen) standen zwei Abgänge bereits nach dem Ende der verkorksten Hinrunde fest. Auf der Suche nach adäquatem Ersatz ist der SV fündig geworden und verpflichtete in der Winterpause mit Torwart Jan Steinacker (Taufkirchen/Trattnach) und Mittelfeldspieler Ivica Grgic (ESV Wels) zwei neue Akteure. Zudem stehen mit Almir Karic und Armin Smajlovic zwei universell einsetzbare Spieler aus Bosnien zur Verfügung. "Mit den Transferaktivitäten ist es uns gelungen, den Kader zu erweitern und sind mit der aktuellen Personalsituation zufrieden", erklärt Sportchef Michael Benesch.

Erfolgreiche Testspiele

Nach der Pleitenserie im Herbst wusste das Schlusslicht in den fünf bisherigen Testspielen weitgehend zu gefallen: 6:1 gegen Geboltskirchen, 3:2 gegen ESV Wels, 2:1 gegen Gunskirchen Reserve, 1:1 gegen Buchkirchen Reserve und 2:4 gegen Edt. Bei der Meisterschaftsgeneralprobe ist am kommenden Sonntag die Union Steinhaus der Gegner. "Auch wenn man die Testspiele nicht überbewerten darf, freuen wir uns über die positiven Ergebnisse, zumal die Erfolgserlebnisse nach dem katastrophalen Herbst für die Moral und das Selbsvertrauen ungemein wichtig sind", so Benesch.

Duell "David gegen Goliath" zum Rückrundenauftakt

Für die Jasarevic-Elf sind im Frühjahr keine großen Sprünge möglich, der Pfeil soll aber wieder in die richtige Richtung zeigen. Zum Rückrundenauftakt erwartet das Schlusslicht in Gaspoltshofen jedoch ein Duell David gegen Goliath. "Zum einen treffen wir im ersten Pflichtspiel fuf den souveränen Tabellenführer und möglichen Meister, und zum anderen kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Ervin Begic. Eine Niederlage wäre keine Überraschung, aber wenn wir verlieren sollten, wollen wir den Platz mit erhobenem Haupt verlassen. Aber wer weiß, vielleicht gelingt uns sogar ein Achtungserfolg", meint der Sportchef. "In der Rückrunde geht es vor allem darum, die Rote Laterne ehestmöglich loszuwerden und um eine ansprechende Positionierung in der Frühjahrs-Tabelle, damit wir in der neuen Saison die Latte ein Stück weit höher legen können. Zudem sollte die Handschrift unseres neuen Trainers zu erkennen sein und die Mannschaft wieder Spaß am Fußball finden".

Zugänge:

Jan Steinacker (Union Taufkirchen/Trattnach)

Ivica Grgic (zuletzt ESV Wels)

Almir Karic (Bosnien)

Armin Smajlovic (Bosnien)

Abgänge:

Josef Penzenstadler (Union Bad Hall)

Stefan Greiner (Union Gunskirchen)

Bisherige Testspiele:

6:1 gegen Union Geboltskirchen (2W)

3:2 gegen ESV Wels (1MW)

2:1 gegen Union Gunskirchen Reserve (BLS)

1:1 gegen Union Buchkirchen Reserve (BLS)

2:4 gegen FC Edt (2MO)

