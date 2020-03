SK Blau-Weiß Stadl-Paura: "Es wurde alles richtig gemacht"

Details Dienstag, 17. März 2020 16:09

Nach dem letztjährigen Abstieg ist dem SK Blau-Weiß Stadl-Paura die Trendwende gelungen. Die Mannschaft von Trainer Johann Malzer beendete die Hinrunde der 2. Klasse Mitte-West am vierten Rang und überwintert nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Wie alle Mannschaften in Oberösterreich müssen auch die Stadlinger derzeit unfreiwillig pausieren. "Da die Gesundheit an oberster Stelle steht, sind die getroffenen Maßnahmen der Regierung gerechtfertigt. Ich denke, dass alles richtig gemacht wurde", erlklärt Sportchef Ermin Veladzic.

"Die fairste Lösung wäre, die Saison zu annullieren"

"Wir hoffen, dass die Pause nicht allzu lange dauert, realistisch betrachtet wird es aber vermutlich länger dauern, die heikle Situation in den Griff zu bekommen. Ich persönlich kann mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen, dass die Meisterschaft im Frühjahr beendet werden kann", so Veladzic. "Sollte die Saison abgebrochen werden müssen, wäre meiner Ansicht nach die fairste Lösung, die Saison zu annullieren. Ich kann aber nur für unsere Liga sprechen, in der die Mannschaften knapp beisammenliegen. Letztendlich muss der Verband die Entscheidung treffen". In den vergangenen Tagen wurde in Stadl-Paura der Laden dicht gemacht, die Spieler der Kampfmannschaft müssen jedoch individuelle Laufeinheiten absolvieren.

Drei neue Kräfte

Beim Trainingsauftakt im neuen Jahr konnte Coach Malzer mit Stefan Hrouda (Roitham), Jakob Mayer (Bad Wimsbach) und Deniz Winkler (Weißkirchen Nachwuchs) drei neue Kräfte begrüßen. Ich denke, dass wir uns gut verstärkt haben. Vor allem Offensivspieler Mayer hat bislang einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. Szilveszter Bori hingegen muss aufgrund von Problemen mit dem Sprunggelenk einige Wochen pausieren. Unser Torjäger hat sich die Auszeit aber zum richtigen Zeitpunkt genommen, denn derzeit geht ohnehin nichts", weiß der Sportchef.

In der Aufbauzeit bestritten die Blau-Weißen vier Testspiele. "Die Vorbereitung hat in Summe gepasst, ist die Entwicklung in die richtige Richtung gegangen. Am Anfang hatten wir einige Probleme, dann ist es aber immer besser geworden und auch in den letzten Testspielen war eine Steigerung zu erkennen", sagt Ermin Veladzic.

