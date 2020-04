SV Roitham: "Die Entscheidung war nicht alternativlos"

Details Montag, 27. April 2020 16:33

Nach einem Gruppenwechsel tat sich der SV Roitham in der neuen Liga im Herbst schwer, beendete die Hinrunde am siebenten Platz und überwinterte in der 2. Klasse Mitte-West im Niemandsland der Tabelle. Unter Neo-Trainer Mario Rak nahm sich der SVR für das Frühjahr viel vor, aufgrund der Corona-Krise und des Abbruches der Saison müssen die Roithamer aber zurück an den Start. "Aufgrund der außergewöhnlichen Situation war die Regierung gezwungen, zu handeln. Auch der ÖFB musste eine Entscheidung treffen", erklärt Sektionsleiter Johannes Stöttinger.

"Ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen hat mit Fußball wenig zu tun"

"Die Annullierung der Saison ist grundsätzlich nachvollziehbar, der Beschluss des ÖFB-Präsidiums war aber nicht alternativlos. So wäre die Mitnahme der Punkte eine Überlegung wert und eine gute Option gewesen", so Stöttinger, dessen Freude über die Ankündigung von Vizekanzler Kogler, den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können, sich in Grenzen hält. "Es ist schön, wenn der Platz wieder betreten und trainiert werden darf. Auch die Spieler freuen sich über gemeinsame Einheiten und auch darüber, dem Ball wieder treten und nachjagen zu können. Es ist ein erster, kleiner Schritt, ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen hat mit Fußball aber wenig zu tun. Zudem ist zu befürchten, wenn die Kurve bis Mitte Mai wieder ansteigen sollte, dass die Regierung erneut die Reißleine ziehen wird", meint der Sektionsleiter.

"Langsam wird es zäh"

Nach einer gelungenen Vorbereitung wollten die Roithamer im Frühjahr durchstarten. "Unter Neo-Coach Rak weht frischer Wind. Die Aufbauzeit ist ausgezeichnet verlaufen, auch das Trainingslager im kroatischen Porec war ein voller Erfolg. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg waren", sagt Johannes Stöttinger. "Wie bei anderen Vereinen halten sich auch bei uns die Spieler seit einigen Wochen selbständig fit und den Coach über den aktuellen Stand am Laufenden. Aber langsam wird es zäh, da der Start der neuen Saison nicht in Sicht ist. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und wünschen uns, dass in absehbarer Zeit wieder um Punkte gekämpft werden kann". Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit tut man sich bezüglicher Kaderstellung auch in Roitham schwer, wenngleich beim SVR keine großartigen Veränderungen zu erwarten sind.

Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team 2020

