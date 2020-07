"Der Fußballgott ist seit geraumer Zeit kein Gaspoltshofener"

Details Montag, 06. Juli 2020 16:06

Nach dem letztjährigen, ebenso unnötigen wie unglückichen Abstieg aus der 1. Klasse kam die Union Gaspoltshofen einen Stock tiefer exzellent an, mischte die 2. Klasse Mitte-West auf und krönte sich mit stolzen 33 Punkten am Konto zum Herbstmeister. Am Weg Richtung sofortigen Wiederaufstieg war die Begic-Elf auf Kurs und wollte sich im Frühjahr die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, aufgrund des Abbruches der Saison platzte im Hausruckviertel jedoch der Aufstiegstraum.

"Haben den Schock inzwischen verarbeitet"

"Wir sind im Vorjahr saublöd abgestiegen, haben dann einen sensationellen Herbst gespielt, aufgrund der Corona-Krise ist es im Frühjahr leider dumm gelaufen. Das Glück ist derzeit nicht auf unserer Seite und der Fußballgott seit geraumer Zeit kein Gaspoltshofener", erklärt Sportchef Thomas Schneeweiß. "Es hätte die eine oder andere Option gegeben, bei der Entscheidungsfindung hat den Verantwortlichen jedoch die nötige Flexibiliät gefehlt. Nichtsdestotrotz haben wir die Entscheidung akzeptiert und den Schock inzwischen verarbeitet".

"Es liegt nicht in unserer Hand"

Nach der Einstellung des Spielbetriebes ist die Union am 15. Mai wieder auf den grünen Rasen zurückgekehrt. "Es standen wöchentlich zwei Einheiten am Programm, pausieren aber seit rundf zwei Wochen, nehmen am heutigen Abend die Vorbereitung in Angriff und bestreiten am kommenden Freitag, gegen Rottenbach, das erste Testspiel", so Schneeweiß. "Wir bereiten uns intensiv auf die neue Saison vor und freuen uns darauf. Wir gehen davon aus, dass die Meisterschaft planmäßig gestartet wird, wenngleich die aktuelle Entwicklung der Corona-Krise alles andere als positiv ist. Auch wenn es nicht in unserer Hand liegt, hoffen wir, dass es Mitte August wieder losgeht".

Torjäger kehrt zu seinem Stammverein zurück

Nach einem Gastspiel in Waizenkirchen kehrt Christian Bamminger wieder zu seinem Stammverein zurück. "Nach einem Kreuzbandriss ist Christian wieder fit, freuen uns riesig über seine Rückkehr und hoffentlich etliche Tore", meint der Sportchef, der mit Domink Rangger (Taufkirchen/Trattnach) auch einen Universalspieler verpflichtete. "Es sind keine weiteren Zugänge geplant, auch ein Abgang ist keiner zu erwarten, wenngleich hinter der Zukunft von Raphael Schauer, der einen sensationellen Herbst gespielt hat, aus privaten Gründen aber möglicherweise kürzer treten wird, ein Fragezeichen steht".

Ball wird flachgehalten

Die Gaspoltshofener hielten im letzten Herbst die Konkurrenten in Schach, am Weg zurück in die 1. Klasse konnte nur das Corona Virus die Begic-Elf stoppen. "Wenn man zuletzt die Tabelle souverän angeführt hat, möchte man auch in der neuen Saison vorne mitmischen. Genau das ist unser Plan. Aber auch in der kommenden Meisterschaft schauen wir nur von Spiel zu Spiel, weshalb der Aufstieg vorerst kein erklärtes Ziel ist", hält der Sportchef den Ball flach. "Wir wissen, dass der sensationelle letzte Herbst vermutlich nicht zu wiederholen ist, dennoch nehmen wir uns einiges vor. Da jedoch vier neue Mannschaften dabei sind, kann die aktuelle Stärke der Liga noch nicht wirklich beurteilt werden. Ein Platz in der Mitte der Tabelle ist nicht unser Anspruch, weshalb wir mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Saison gehen".

