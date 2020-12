2. Klasse Mitte-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:40

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Markus Stefani (SV Kematen/Innb.)

Endergebnis:



1. Markus Stefani (SV Kematen/Innb. / 4213 Stimmen)

2. Latif Kljajic (WSC Hertha 1b / 2033 Stimmen)

3. Amar Udovcic (ASV Niederthalheim / 1355 Stimmen)

4. Jan Stuchlik (WSC Hertha 1b / 601 Stimmen)

5. Ferid Cirkic (WSC Hertha 1b / 310 Stimmen)

6. Alexander Schörgendorfer (SV Schlüßlberg / 212 Stimmen)

7. Niklas Würdinger (SV Kematen/Innb. / 208 Stimmen)

8. Asan Krasniqi (TSV Timelkam / 190 Stimmen)

9. Samuel Linzner (Bad Schallerbach 1b / 167 Stimmen)

10. Hans Kronberger (SV Kematen/Innb. / 110 Stimmen)