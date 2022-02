Verletzungspech beim SV Schlüßlberg - Sektionsleiter Michael Pölzl im Interview!

Details Dienstag, 22. Februar 2022 18:26

Der Sportverein Schlüsslberg leistet seit Jahren gute Arbeit, die über kurz oder lang mit großer Wahrscheinlichkeit auch Früchte tragen wird. Gute Nachwuchsarbeit, der Herbstmeistertitel in der Reserve und eine ganz solide Halbsaison der Kampfmannschaft, die keinesfalls von Verletzungen verschont blieb und oftmals mit der Personalsituation zu kämpfen hatte. Nun verstärkte man sich gezielt in der Offensive, muss aber dennoch erneut Ausfälle verkraften und geht mit gemischten Gefühlen in die Frühjahrssaison. Ligaportal sprach mit Michael Pölzl, dem Sektionsleiter des Vereins.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Pölzl: „Wir sind grundsätzlich zufrieden, da wir immer wieder viele Ausfälle hatten. Gegen Ende der Hinrunde haben wir fast schon aus dem letzten Loch gepfiffen, weil wir so viele Verletzte gehabt haben. Wir konnten die gesamte Herbstmeisterschaft nicht einmal mit der gleichen Mannschaft spielen, weil immer wieder wer aus diversen Gründen nicht dabei sein konnte. In Anbetracht dieser Umstände sind wir sehr zufrieden mit der Hinrunde.“

Ligaportal: Wie sieht die Personalsituation jetzt aus, habt ihr nach wie vor mit Langzeitverletzungen zu kämpfen? Habt ihr euch verstärkt im Winter?

Pölzl: „Wir haben immer noch Langzeitverletzte und zusätzlich einen Abgang, Dino Fajkovic ist nach Steinhaus gewechselt. Weiters haben wir zwei Zugänge im Offensivbereich. Paul Sturm haben wir leihweise zurückgeholt und Thomas Schick kommt ebenso leihweise aus Gunskirchen. Die zwei machen einen super Eindruck bislang und sind eine tolle Bereicherung für unseren Angriff, da hat es im Herbst gehappert. Zudem hat Manuel Muckenhumer seine Karriere beendet, wird dem Verein aber als sportlicher Leiter treu bleiben. Patrick Wageneder macht ebenso eine Karrierepause, da er sich das Kreuzband gerissen hat. Die Verpflichtungen von Kevin Prosch (Union Raab) und Faik Shabani (Hertha Wels 1b) schließen unser Transferprogramm ab.“

Ligaportal: Ihr habt euch punktuell ganz gut verstärkt. Was ist demnach euer Ziel für die Frühjahrsmeisterschaft?

Pölzl: „Es wäre schön, den jetzigen Tabellenplatz halten zu können. Im Winter haben zwei weitere Spieler von uns die Diagnose Kreuzbandriss bekommen. Wir hätten auch nichts dagegen einzuwenden, wenn wir den einen oder anderen Platz gutmachen könnten. Das Ziel war, oben anzuklopfen, das wird aber mit den ganzen Verletzungen schwer.“

Ligaportal: Gibt es bei euch das konkrete Langzeitziel, in die 1. Klasse aufzusteigen?

Pölzl: „Derzeit kann ich es mir nicht vorstellen, da muss einfach alles passen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist aber top, der Kader ist auch richtig gut, wenn alle wieder zurückkommen. Mit der ganzen Corona-Thematik freuen wir uns aber in erster Linie, dass alle wieder spielen dürfen. Das Trainerteam macht hervorragende Arbeit, es trainieren auch schon zwei bis drei Spieler von unserer U16 mit. Die Burschen spielen Leistungsliga, die wollen wir langsam in die Mannschaft integrieren.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, welchen Eindruck hat die Mannschaft in den Testspielen hinterlassen?

Pölzl: „Wir hatten jetzt bereits das dritte Testspiel. Im ersten Spiel mussten wir dezimiert antreten mit einer zusammengewürfelten Mannschaft und haben gegen den ATSV Schärding 3:3 gespielt, da kann man echt zufrieden sein. Das zweite Testspiel war gegen die ASKÖ Ebensee, da war die Leistung wirklich gut und wir haben mit 3:1 gewonnen. Gegen Krenglbach haben wir 60 Minuten sehr gut mitgespielt und dann ein unnötiges Gegentor kassiert, da ist uns gegen Ende die Luft ausgegangen. Man kann bis jetzt echt zufrieden sein, wir fahren am Donnerstag auf Trainingslager in die Steiermark, da sind auch 30 Leute angemeldet. Wir hoffen, dass wir weiterhin eine gute Vorbereitung spielen können und endlich von weiteren Verletzungen verschont bleiben.“

Bisherige Zugänge (Stand 22.02.22):

Paul Sturm (SV Kallham)

Thomas Schick (Union Gunskirchen)

Kevin Prosch (Union Raab)

Faik Shabani (Hertha Wels 1b)

Bisherige Abgänge (Stand 22.02.22):

Dino Fajkovic (Union Steinhaus)

Manuel Muckenhumer (Karriereende)

Patrick Wageneder (Karrierepause)