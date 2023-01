ATSV Kohlgrube/Wolfsegg: "Lehrjahr für die Jungen"

Details Samstag, 14. Januar 2023 12:25

Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg war zuletzt in der 2. Klasse West aktiv und kam dort in der vergangenen Saison - nach einer starken Rückrunde - als Siebenter ins Ziel. Im Sommer kehrten die Hausruckviertler in ihre angestammte Liga zurück, konnten in der Hinrunde der 2. Klasse Mitte-West an das starke Frühjahr aber nicht anknüpfen und überwintern als Elfter nur im unteren Drittel der Tabelle. "Vor einem Jahr standen nur zwei Punkte mehr am Konto, haben dann aber eine ausgezeichnete Rückrunde absolviert. Im Sommer haben uns einige Spieler verlassen und haben die Abgänge mit Talenten aus den eigenen Reihen nachbesetzt", erklärt Sektionsleiter Lukas Krempin.

Kapitaler Fehlstart, aber erfolgreicher Herbstausklang

Der Liga-Rückkehrer verzeichnete einen kapitalen Fehlstart und musste in den ersten vier Runden ebenso viele Niederlagen einstecken. Zum Herbstausklang wussten die Mannen von Trainer Christoph Obermaier jedoch zu gefallen und verabschiedeten sich mit zwei Siegen in die Winterpause. "Aufgrund der Verjüngung der Mannschaft war die Erwartungshaltung eher gering, hätten aber gehofft, in der Tabelle ein paar Plätze weiter oben zu stehen. Aber die Jungen sind aus dem U16-Team nachgerückt, demzufolge fehlt ihnen die Erfahrung, geben ihnen jedoch die Zeit, die sie brauchen", spricht Krempin von einem Lehrjahr für die Jungen. Der Tabellenelfte fuhr auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils zwei "Dreier" ein.

"Es hat nicht viel gefehlt"

Immerhin sechs Mannschaften kassierten mehr Gegentore, aber nur vier Teams durften weniger Treffer bejubeln. "Natürlich hätten wir vorne gerne ein paar Tore mehr erzielt und hinten ein paar weniger erhalten. Aber in Summe hat nicht viel gefehlt, waren eigentlich nur im Match gegen Aufstiegsaspirant Krenglbach chancenlos und in vielen anderen Spielen mit den Gegnern zumeist auf Augenhöhe", meint der Sektionsleiter. "Auch aufgrund der fehlenden Erfahrung haben wir in einigen Partien späte Gegentore kassiert, die uns Punkte gekostet haben und somit etwas unglücklich agiert".

Ein Abgang

Am kommenden Dienstag wird im Bezirk Vöcklabruck die Vorbereitung in Angriff genommen und am 5. Februar das erste Testspiel bestritten. Gegner am Kunstrasen in Gmunden ist der SK Neukirchen/Altmünster. Beim Trainingsauftakt wird Coach Obermaier einen Akteur nicht begrüßen können. Der 31-jährige Mittelfeldspieler Raphael Ecker verlässt den ATSV und kehrt an seine alte Wirkungsstätte nach Schwanenstadt zurück. "Raphael ist ein ausgezeichneter Spieler, war im Herbst aber nicht im Einsatz und ist demzufolge für den aktuellen Kader nicht wirklich relevant. Darüberhinaus wird sich im Winter voraussichtlich wenig oder gar nichts tun, sind keine weiteren Abgänge zu erwarten und auch Zugänge sind keine geplant", spricht Lukas Krempin von einer ruhigen Übertrittszeit.

Rangverbesserung erwünscht

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist für die Obermaier-Elf im Frühjahr nicht allzu viel möglich. "Große Sprünge sind keine möglich, streben allerdings eine Rangverbesserung an und möchten in der Tabelle den einen oder anderen Platz nach oben klettern. Zumindest der achte Rang ist in Reichweite", so Krempin. "Doch die Platzierung ist in dieser Saison eigentlich sekundär. Die Talente befinden sich in einem Lehrjahr, demzuzufolge geht es in der Rückrunde vor allem darum, dass sich die Jungen entsprechend entwickeln und Erfahrung sammeln".

Transferliste 2. Klasse Mitte-West