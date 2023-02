Union Hofkirchen/Trattnach: Mit Heimkehrer auf Auswärts-Tournee

Details Montag, 13. Februar 2023 11:58

Nach einer grottenschlechten Rückrunde mit nur vier gesammelten Punkten landete die Union Hofkirchen/Trattnach in der vergangenen Saison der 2. Klasse Mitte-West am elften Platz. Die Mannen von Trainer Holger Reinhold konnten sich in der aktuellen Spielzeit steigern, ergatterten im Hebst imnmerhin 13 Zähler und überwintern am zehnten Rang. "Nach dem enttäuschenden Frühjahr ist es im Herbst wesentlich besser gelaufen, wenngleich die Steigerung auch damit zu tun hatte, dass wir aufgrund des Neubaues des Kabinentraktes alle 13 Spiele auf eigener Anlage austragen konnten", erklärt Manuel Stockinger, der seit wenigen Tagen als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt.

Pleitenserie am Beginn und am Ende der Hinrunde

Nach einem Auftaktsieg gegen Kohlgrube mussten die Hausruckviertler am Stück fünf Niederlagen einstecken. Danach fand die Union wieder in die Spur und konnte von den folgenden vier Spielen drei gewinnen. Zum Herbstausklang waren die "Fledermäuse" aber flügellahm und verabschiedeten sich mit drei Pleiten in die Winterpause. "Es waren keine großen Sprünge zu erwarten, wichtig war, dass das enttäuschende Frühjahr ausgemerzt werden konnte. In Summe kann man zufrieden sein, zumal wir in der Mitte der Tabelle stehen und vom Ende relativ weit entfernt sind", so Stockinger. Während immerhin vier Mannschaften mehr Gegentore kassierten, trafen lediglich die beiden Nachzügler, Kematen und FC Wels Juniors, weniger oft ins Schwarze. "Auch wenn eine Steigerung zu erkennen war, zwickt es vorne und hinten ein wenig", weiß der neue Sportchef.

Zwei Heimkehrer und zwei Abgänge

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Reinhold zwei Heimkehrer begrüßen. Nach Gastspielen in Kopfing und Neukirchen/Vöckla geht Stürmer Michael Mitter wieder in der Fledermaus-Arena auf Torejagd. Auch Rene Bell streift wieder das Union-Trikot über, der Jung-Kicker war zuletzt in Weibern und Rottenbach aktiv und ist nach einem Kreuzbandriss wieder fit. "Die Freude über die Rückkehr der beiden Hofkirchener ist groß. Vor allem von Mitter ist einiges zu erwarten und hoffen, dass er die Durchschlagskraft unserer Offensive erhöhen kann", meint Manuel Stockinger. Mit Gregor Gruber (Grieskirchen Juniors) und Nicolas Kaar (Grazer SC) verzeichnet der Tabellenzehnte aber auch zwei Abgänge.

Erfolgreicher Testspiel-Auftakt - im Frühjahr 13 Auswärtsspiele

Im Hausruckviertel bereitet man sich seit rund drei Wochen auf die zweite Meisterschaftshälfte vor. Nach einem 2:1-Sieg gegen Pram ist am kommenden Sonntag, in der Welser Huber Arena, die Union Niederaldkirchen der nächste Testspielgegner. Aufgrund der bevorstehenden Auswärts-Tournee, mit 13 Spielen in der Fremde, gehen die "Fledermäuse" mit einer geringen Erwartungshaltung in die Rückrunde, "Aufgrund der vielen Auswärtsspiele erwartet uns ein überaus schwieriges Frühjahr, dennoch sollte die Rückrunde besser verlaufen als im letzten Jahr. Natürlich wünschen wir uns eine Rangverbesserung, wären aber nicht unzufrieden, sollten wir am Ende der Saison in etwa dort landen, wo wir jetzt stehen. Wichtig ist, dass wir uns vom Ende der Tabelle weitgehend fernhalten", sagt der Sportchef.

Transferliste 2. Klasse Mitte-West

