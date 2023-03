SV Schlüßlberg: "Werden versuchen, den dritten Platz zu verteidigen, aber die Konkurrenz schläft nicht"

Details Dienstag, 07. März 2023 16:05

Nach einem sechsten Rang in der vergangenen Saison ist der SV Schlüßlberg in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Mitte-West bislang ausgezeichnet unterwegs und überwintert am dritten Platz. "Insgeheim wollten wir im Aufstiegskampf mitmischen und sind auch sehr gut durch den Herbst gekommen, aber die beiden Top-Teams aus Roitham und Krenglbach waren einfach ungemein konstant und spielen quasi in einer eigenen Liga. Dennoch sind wir mit dem Abschneiden überaus zufrieden, zumal in Schlüßlberg seit geraumer Zeit mit jungen Trainern hervorragende Arbeit geleistet wird und der Verein eine gute Entwicklung nimmt", erklärt Sportchef Manuel Muckenhumer.

Ordentliche Hinrunde

Die Mannen von Trainer Jürgen Offenzeller feierten drei Heimsiege und konnten in den acht bisherigen Auswärtsspielen vier "Dreier" einfahren. "Wir haben gewusst, dass wir über eine starke Mannschaft verfügen und konnte das Vorhaben, eine Präsenz im Vorderfeld der Tabelle, realisieren. Gegenüber der letzten Saison konnten wir uns steigern, demzufolge war es ein ordentlicher Herbst und sind am richtigen Weg", so Muckenhumer. "Sieht man von den beiden Top-Teams ab, sind in der Tabelle die Mannschaften dicht gedrängt, weshalb uns eine spannende Rückrunde erwartet".

Zwei neue Kräfte und fünf Abgänge

Mit Marko Kopuz (Pichl), Lukas Mair (Gaspoltshofen) und Tobias Past (Grieskirchen Juniors) haben drei Akteure den Verein verlassen. Während Johannes Brunbauer aufgrund einer Weltreise sich eine Auszeit nimmt, hängt Torwart Thomas Klausner die Handschuhe an den Nagel - der erfahrene Goalie ist seit Jahresbeginn als Tormann-Trainer tätig und kann, wenn Not am Mann ist, in die Bresche springen. "Der Abgang von Kopuz schmerzt, zumal Marko ein ausgezeichneter Spieler ist. Aber wir konnten dem Stürmer die Chance, sich in der Bezirksliga zu beweisen, nicht verwehren und wünschen ihm alles Gute", meint Manuel Muckenhumer. Nach einem Gastspiel in Steinhaus kehrte der linke Mittelfeldspieler, Dino Fajkovic, wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit Djmeil Ibrahimi ergänzt ein Serbe den Kader. "Wir verzeichnen einige Abgänge, machen uns aber keine Sorgen, zumal einige Talente aus dem aufgelösten U17-Team nachrücken und demzufolge über einen großen Kader verfügen", ist der Sportchef von der Qualität des Personals überzeugt.

Positive Testspiel-Bilanz - Trainingslager im Burgenland

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Sonntag gegen den SV Freinberg, absolvierten die Kicker aus dem Bezirk Grieskirchen vier Testspiele: 5:0 gegen Rottenbach, 3:2 gegen St. Roman, 1:1 gegen Hartkirchen und 1:6 gegen St. Marienkirchen/Schärding. In der intensiven Vorbereitung stand auch ein Trainingslager im Burgenland auf dem Programm. "Wir haben in Bad Tatzmannsdorf exzellente Bedingungen vorgefunden und konnten ausgezeichnet arbeiten. Es hat alles gepasst", spricht Muckenhumer von einem gelungenem Camp. "Die Vorbereitung verläuft generell sehr gut, die Trainingsbeteiligung ist ausgezeichnet, zudem ziehen sämtliche Spieler voll mit".

Spannende Rückrunde

Aufgrund der Dominanz der Kicker aus Roitham und Krenglbach, werden die Hausruckviertler in den Ausgstiegskampf nicht eingreifen können, dennoch nimmt man sich in Schlüßlberg für die zweite Meisterschaftshälfte viel vor. "Wir werden versuchen, den eroberten dritten Platz zu verteidigen, aber die Konkurrenz schläft nicht. Bis zu Rang sieben liegen die Mannschen eng beisammen, darum ist eine spannende rückrunde zu erwarten", meint Manuel Muckenhumer, der sich nicht zuletzt aufgrund der acht bevorstehenden Heimspiele einiges erwartet. "Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, sollten wir gut durch das Frühjahr kommen und werden vielleicht auch am Ende der Saison am dritten Platz stehen. Aber in erster Linie geht es darum, die positive Entwicklung der letzten Jahre fortzusetzen. Wir wollen uns weiterhin in der oberen Region der Tabelle präsentieren und möchten den sechsten Rang vom Vorjahr verbessern".

Transferliste 2. Klasse Mitte-West

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei