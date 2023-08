ASV Niederthalheim: Kapitän hängt Schuhe an den Nagel

Details Dienstag, 01. August 2023 16:20

Auch wenn man auf der Zielgeraden die Zügel hat schleifen lassen und die letzten drei Spiele allesamt verlorengingen, absolvierte der ASV Raika Niederthalheim in der 2. Klasse Mitte-West eine stabile Saison, sammelte im Herbst und im Frühjahr jeweils 23 Punkte und landete als Vierter im Vorderfeld der Tabelle. "Im Kader stehen viele junge Spieler, demzufolge sind wir mit dem Abschneiden nicht unzufrieden. Natürlich wollten wir vorne näher dransein, doch Meister Krenglbach und Mit-Aufsteiger Roitham waren eine Klasse für sich", erklärt der stellvertretende Sportliche Leiter, Josef Quirchmayr.

Torlawine, vorne und hinten

Zur Eintrittskarte erhielten die Besucher der ASV-Spiele quasi eine Torgarantie. Denn in den insgesamt 26 Partien bekamen die Zuschauer nicht weniger als 141 Treffer (im Schnitt knapp 5,5 pro Match) serviert, hat es vorne und hinten regelmäßig eingeschlagen. Während lediglich die beiden Aufsteiger öfter ins Schwarze trafen - Amar Udovcic zeichnete für 21 der insgesamt 79 Niederthalheimer Treffer verantwortlich - kassierten die Mannen von Trainer Rene Hauser, der seit letzten Winter die Verantwortung trägt und im Hausruckviertel ausgezeichnete Arbeit leistet - satte 62 Gegentore. "Wir kennen diese Baustelle, wissen wo der Hebel anzusetzen ist und arbeiten akribisch daran, die Defensive zu stabilisieren. Im einen oder anderen Match hat aber die Leistung der gesamten Mannschaft nicht gepasst,", spricht Quirchmayr die beiden Derby-Pleiten gegen Kohlgrube an. Der Viertplatzierte feierte vor heimischer Kulisse neuen Siege und fuhr auf fremden Plätzen fünf "Dreier" ein. "Ein vierter Rang ist nicht schlecht, ein Podestplatz wäre aber durchaus möglich gewesen".

Kapitän Schoberleitner und Haböck machen Schluss - drei neue Kräfte und ein Heimkehrer

Obwohl kein einziger Spieler den Verein verlassen hat, konnte Coach Hauser beim Trainingsauftakt zwei Akteure nicht begrüßen. Nach insgesamt rund 20 Jahren im ASV-Dress hängt mit Andreas Schoberleitner der langjährige Kapitän die Schuhe an den Nagel. Auch Florian Haböck, der seine Karriere eigentich im letzten Sommer beendet hat, im Frühjahr aber ausgeholfen und stolze zehn Tore erzielt hat, macht Schluss. Am Ende seiner Karriere kehrt Stefan Pupeter von Pichl nach Niederthalheim zurück, ist bei seinem Stammverein ab sofort als Torwart-Trainer tätig und kann in die Bresche springen, sollte Not am Mann sein. Mit Milad Mohammadi (Vöcklabruck) und Alexander Bracher (Zipf) stehen zwei Neuerwerbungen zur Verfügung. Nach einem Gastspiel bei Landesliga-Aufsteiger Schwanenstadt kehrt Jan Reisinger an seine alte Wirkungsstätte zurück und streift das ASV-Trikot wieder über. "Auch einige vielversprechende Talente aus dem aufgelösten U15-Team rücken nach und wollen die Jungen sukzessive integrieren", spricht Josef Quirmayr von reichlich Nachschub und freut sich zudem, dass in der Vorbereitung die Trainingsbeteiligung ausgezeichnet ist, trotz Urlaubszeit stets 20 bis 25 Kicker die Einheiten besuchen.

"Wollen in naher Zukunft in die 1. Klasse zurückkehren"

In den beiden bisherigen Testspielen stand einem 3:0-Erfolg gegen Alkoven eine 1:8-Schlappe gegen Gaspoltshofen gegenüber. Am kommenden Freitag ist die SPG Lambach/Edt der nächste Gegner, ehe das letzte Match in der Vorbereitung am 11. August, gegen Schlüßlberg, bestritten wird. Auch in der neuen Saison möchten die Kicker aus dem Bezirk Vöcklabruck eine gute Rolle spielen und sich im Vorderfeld der Tabelle positionieren. "Auch wenn mit Krenglbach und Roitham die beiden `Kapazunder`aufgestiegen sind, erwartet uns keine einfache Saison, zumal einige Mannschaften neu sowie mit Bad Wimsbach, Sattledt und Schwanenstadt drei 1b-Teams von Landesligisten dabei sind", meint der Funktionär. "Nichtsdestotrotz streben wir wieder eine Präsenz weit vorne in der Tabelle an, aufgrund der vielen jungen Spieler wird der Aufstieg aber nicht als Ziel vorgegeben. Wir sind aber seit 2015 in der 2. Klasse aktiv und wollen in naher Zukunft wieder in die 1. Klasse zurückkehren".

