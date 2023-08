SK Blau-Weiß Stadl-Paura: "Auch heuer wurde unsere Liga wieder kräftig durchgemischt"

Details Sonntag, 13. August 2023 10:31

Der SK Blau-Weiß Stadl-Paura kam stabil durch die Saison der 2. Klasse Mitte-West, sammelte im Herbst und im Frühjahr jeweils 20 Punkte und kamen als Sechster ins Ziel, vom Spitzenfeld der Tabelle waren die Stadlinger aber weit entfernt. "Wir wollten vorne näher dransein, haben die Chance dazu aber schon in der Hinrunde vertan. Wir haben keine schlechte Saison absolviert, sind aber über biederen Duchschnitt aber nicht hinausgekommen", hält sich bei Sportchef Kevin Fromhund die Freude über das Abschneiden in Grenzen.

Vorne und hinten mit ordentlichen Leistungen - 19 Mujagic-Tore

Die Hausruckviertler feierten vor heimischer Kulisse sieben Siege und behielten auf fremden Plätzen fünf Mal die Oberhand. Während die Top-Fünf der Tabelle öfter ins Schwarze trafen - Armin Mujagic zeichnete für 19 der insgesamt 62 blau-weißen Treffer verantwortlich - kassierten lediglich die beiden Aufsteiger aus Krenglbach und Roitham weniger Gegentore. "Wie alle anderen Statistiken, ist auch die Tor-Bilanz nicht schlecht, fällt letztendlich aber auch nur durchschnittlich aus. Wir wollten an den vorderen Plätzen schnuppern, konnten unser Ziel aber leider nicht realisieren", so Fromhund.

Vier neue Kräfte und ein Abgang

Während Mario Gassenbauer nach Vorchdorf zurückkehrte und beim Bezirksligisten in der Reserve kickt, stehen Trainer Johannes Aigner, der das Zepter im letzten Winter übernommen hatte, mit Ibrahim Shaquiri (ESV Wels), Mirza Mahmuljin (Steinhaus) und Markus Humer (Hertha Wels 1b) drei Verstärkungen zur Verfügung. Avduramon Saciri (Viktoria Marchtrenk) ergänzt den Kader. "Unsere Kaderdecke war relativ dünn, mit den Transferaktivitäten konnten wir uns nun aber breiter aufstellen. Zudem ist es uns gelungen - mit Stürmer Mahmuljin, Sechser Shaquiri und Innenverteidiger Humer, - sämtliche Bereiche zu verstärken", ist der Sportchef mit der aktuellen Personalsituation überaus zufrieden.

Planmäßige Vorbereitung

Im Rahmen der Vorbereitung bestritten die Blau-Weißen fünf Testspiele: 3:0 gegen Gallspach, 5:2 gegen Vorchdorf-Reserve, 0:0 gegen Bad Wimsbach Juniors, 1:2 gegen Vöcklabruck und 1:2 gegen Regau. "Die Vorbereitung ist über weite Strecken sehr gut verlaufen, wenngleich es urlaubsbedingt nicht immer leicht war und zudem das Wetter ab und an nicht mitgespielt hat. Aber ich denke, wir sind bereit für die Meisterschaft", meint Kevin Fromhund.

Etliche Fragezeichen - Vorfreude auf Stadlinger Derby

Die Aigner-Elf startet am kommenden Samstag, im Heimspiel gegen Zell/Pettenfirst, in die neue Punktejagd. "Wie in den vergangenen Jahren wurde unsere Liga auch heuer wieder kräftig durchgemischt, sind nicht weniger als acht neue Mannschaften dabei. Aus diesem Grund ist es für eine klare Prognose noch zu früh, wenngleich wir eine gute Rolle spielen möchten und einen Top-Vier-Platz anstreben", so Fromhund. "Auch wenn aktuell kein Top-Favorit auszumachen ist, muss man den Absteiger aus Haag/Hausruck auf der Rechnung haben. Auch die Juniors von Landesligist Bad Wimsbach sind hoch einzuschätzen, wenngleich man abwarten muss, wie das zweite Team des SKW die Umstellung auf eine normale Liga im Kampfmannschafts-Betrieb verkraftet. Wir blicken der neue Saison zuversichtlich entgegen und wollen uns im Vorderfeld der Tabelle positionieren", sagt der Sportchef und freut sich bereits auf den 29. September, wenn erstmals seit vielen Jahren das Stadlinger Derby auf dem Programm steht.

