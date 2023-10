Drei Dreierpacks! SK Bad Wimsbach lacht nach eindrucksvollem 10:2-Schützenfest in Juniors-Duell von der Tabellenspitze

Details Freitag, 27. Oktober 2023 19:45

Am elften Spieltag der 2. Klasse Mitte-West kreuzten die Juniors des SK PV-Beiskammer Bad Wimsbach und des SC Schwanenstadt 08 die Klingen. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenzwölften waren die Grün-Weißen klar zu favorisieren. Im HF-Stadion trafen zwei Liga-Neulinge aufeinander - während der SKW im Vorjahr in der Gruppe "1b" aktiv war, bestreiten die Jung-Schwäne ihre Premierensaison im Kampfmannschafts-Bereich. Zwei Wochen nach einem 8:0-Kantersieg bei "Prügelknabe" ATSV Stadl-Paura liebäugelten die Gäste insgeheim mit einer Überraschung. Die Blaha-Elf durfte sich am Freitagnachmittag über eine frühe 2:0-Führung freuen, in der Folge gerieten die Gäste jedoch mit 2:10 böse unter die Räder und mussten im elften Match die achte Niederlage einstecken. Die Mannen von Erfolgs-Trainer Helmut Winitzky hingegen sind das einzige noch ungeschlagene Team der Liga, machten das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll und lachen für zumindest 22 Stunden von der Tabellenspitze.

Gäste mit früher 2:0-Führung - Favorit dreht Spiel mit zwei Doppelschlägen

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Haxhija trauten die Zuschauer zunächst ihren Augen nicht. Die hektischen Hausherren kamen nicht in die Zweikämpfe und fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Die Schwäne wussten dies zu nutzen und lagen in der Anfangsphase mit 2:0 voran. Zunächst hatte Jakob Bichl - nach einem Foul von SKW-Schlussmann Manuel Schindler - einen Elfmeter verwandelt, ehe Deniz Odabas 180 Sekundern später ein Tor nachlegte. Nach den beiden Gegentoren krempelte die Winitzky-Elf die Ärmel hoch und wusste fortan mit einem kontrollierten und ansehnlichen Spielaufbau zu gefallen. Mitte der ersten Halbzeit machte der Aufstiegsaspirant den Rückstand mit einem Doppelschlag wett - nach einem Pass in die Tiefe gelang gelang Timo Kührer der Anschlusstreffer, ehe der 17-jährige kurz nach dem Anstoß erneut ins Schwarze traf, Kührer auf der rechten Seite nicht zu halten war und auf 2:2 stellte. Nach dem Ausgleich setzten die Grün-Weißen energisch nach, es dauerte jedoch bis kurz vor der Pause, ehe die Heimischen mit einem weiteren Doppelschlag das Spiel drehten. Zunächst tanzte Tim Rauscher nach einem Angriff über die rechte Seite einen Verteidiger aus und brachte die Heimischen zum ersten Mal an diesem Tag in Führung. Zwei Minuten später besiegelte Florian Wimmer nach Vorarbeit von Rauscher den 4:2-Halbzeitstand.

Nach Kührer und Wimmer schnürt auch Rauscher einen Dreierpack

Kaum hatte der Unparteiische den zweiten Durchgang angepfiffen, war das Match praktisch entschieden - wieder war es Wimmer, der den Ball geschickt mitnahm und die Kugel versenkte. Nach 55 Minuten war die Messe - nach weiteren Toren von Rauscher und Kührer - endgültig gelesen. Die Gäste waren längst geschlagen und Mitte der zweiten Halbzeit nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Daniel Bisercic sah nach Kritik erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. In der Schlussviertelstunde wusste der SKW die numerische Überzahl zu nutzen und legte drei Tore nach. Zunächst schnürte Wimmer ebenso wie zuvor Kührer einen Dreierpack. In Minute 88 durfte sich auch Simon Schröder als Torschütze feiern lassen - der 22-Jährige marschierte an einem Verteidiger vorbei und zog ab, ehe der Ball via Gästegoalie Jakob Berger den Weg in die Maschen fand. Kurz danach setzte Rauscher mit dem dritten Dreierpack an diesem Tag den Schlusspunkt, besiegelte der 17-Jährige das 10:2-Schützenfest.

Johannes Starl, Co-Trainer und Nachwuchsleiter SK Bad Wimsbach:

"Nach dem verschlafenen Beginn hätten wir nicht gedacht, dass wir derart ins Rollen kommen und am Ende sogar zehn Tore machen würden. Nach dem frühen Rückstand war es wichtig, dass wir kurz danach ausgleichen konnten, letztendlich war dann der zweite Doppelschlag kurz vor der Pause die Vorentscheidung. Wir hatten uns für diese Saison viel vorgenommen, sind am richtigen Weg und freuen uns über den Sprung an die Tabellenspitze".

