Neunter Sieg in Folge! Spitzenreiter Union Bruckmühl auch von SC Schwanenstadt Juniors nicht zu schlagen

In Runde 16 der 2. Klasse Mitte-West empfing am Ostermontag Liga-Leader Union Bruckmühl die SC Schwanenstadt Juniors. Am vergangenen Spieltag siegte Bruckmühl gegen BW Stadl-Paura mit 3:0, die Schwanenstadt Jrs. verloren ihr Heimspiel gegen Zell/Pettenfirst mit 0:3. Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar zugunsten des Tabellenführers gegen den Vorletzten. Das Hinspiel hatte Bruckmühl mit 5:1 für sich entschieden. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Bruckmühl und SC Schwanenstadt Jrs. am Ende mit dem Endstand von 7:0. Die Union Bruckmühl setzte sich damit standesgemäß gegen die SC Schwanenstadt Juniors durch.

Trotz 2:0-Führung: Schlechte Vorstellung von Bruckmühl in erster Halbzeit

Rund 100 Zuseher verfolgten dieses Duell am Montagnachmittag am Sportplatz der Union Bruckmühl. Lange mussten die Fans der Heimischen auf den ersten Treffer nicht warten, denn nach sieben Minuten versenkte Jakob Bichl eine Hereingabe per wuchtigem Kopfball zum 1:0. In der 16. Spielminute erhöhte Sebastian Kaiser auf 2:0, nachdem Schwanenstadt-Keeper Bauer einen Freistoß abprallen ließ. Nach dieser Führung schaltete die Elf von Tabellenführer Andreas Klein einige Gänge zurück, passte sich dem Nieveau der Partie an und kam bis zur Halbzeitpause so zu keinem weiteren Treffer mehr.

Torspektakel findet in Durchgang zwei seinen Lauf

Richtig rund ging es dann im zweiten Abschnitt nach Wiederanpfiff vom Unparteiischen Parwin. Innerhalb von drei Minuten erzielte der Tabellenführer gleich drei Tore: Zuerst traf Georg Schmidinger per Kopf nach einem Flanken-Flugball, ehe Martin Bachmayr einen Doppelpack zum 4:0 bzw. 5:0 schnürte. Zuerst versenkte er eine Flanke von Bichl aus dem Halbfeld per Kopf, beim zweiten Treffer erkämpfte sich Bruckmühl in Person von Jakob Bichl die Kugel, der mit einem Solo durchging und auf Martin Bachmayr durchsteckte, welcher den fünften Treffer erzielte. Beim sechsten Treffer zog Thomas Jedinger nach einem Stanglpass trocken ins kurze Kreuzeck ab. Für den schönsten und zugleich auch letzten Treffer an diesem Nachmittag war Jakob Bichl eine Viertelstunde vor Schluss verantwortlich: Rene Haslinger leitete per Hacke traumhaft weiter auf Bichl, der wiederum den Torhüter ausspielte und mit dem Ferserl und dem Rücken zum Tor den Schlusspunkt setzte.

Für die Union Bruckmühl geht es schon am Freitag beim ATSV Kohlgrube/Wolfsegg weiter. Das nächste Mal ist SC Schwanenstadt Juniors am 07.04.2024 gefordert, wenn man bei der Union Hofkirchen an der Trattnach antritt.

Stimme zum Spiel

Lukas Bichl, Sportlicher Leiter Union Bruckmühl:

„Das Spiel war relativ einseitig, der Spielstand hätte aufgrund der zweiten Halbzeit deutlich höher ausfallen können. In der ersten Halbzeit war es ein ganz schlechtes Spiel von uns. Wahrscheinlich sind die beiden Treffer zu früh gefallen und wir haben uns dem Niveau des Spiels angepasst. In der Pause hat unser Trainer (Anm.: Andreas Klein) aber die richtigen Worte gefunden und so haben wir, glaube ich, innerhalb von zwei Minuten drei Tore gemacht. Der Gäste-Torhüter (Anm.: Philipp Bauer) hat dann noch einige gute Chancen vereitelt.“

