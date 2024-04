Trotz 1:4-Pleite: SV GW Zell/Pettenfirst verkauft sich gegen Liga-Leader Haag/Hausruck teuer

Details Montag, 22. April 2024 19:21

In einem hoch spannenden Aufeinandertreffen der 2. Klasse Mitte-West zwischen der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck und der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst konnten die Gastgeber einen am Ende nur vom Ergebnis her deutlichen 4:1-Sieg verbuchen, denn spielerisch war die Partie ausgeglichen und bis zu den letzten Minuten jeder Ausgang möglich. Trotz eines hart umkämpften Matches behielt der Tabellenführer, Haag/Hausruck aber die Oberhand und sicherte sich drei Punkte im Aufstiegskampf.

Knapper Vorsprung des Tabellenführers zur Pause

Der Beginn des Spiels war von sofortigem Druck seitens beider Teams gezeichnet. Schon in der 2. Minute zeigten die Gäste aus Zell/Pettenfirst ihre Ambitionen mit einer vielversprechenden Situation, doch die Hausherren antworteten prompt. Nach einer ersten Topchance in der 8. Minute, die noch abseitsverdächtig war, brach Bela Koplarovics nach einer Fehlerkette der Gäste in der 10. Minute den Bann und schoss Haag/Hausruck mit 1:0 in Führung. Emir Muminovic erhöhte in der 27. Minute nach einem schönen Angriff des Tabellenführers auf 2:0. Doch die Gäste, der Außenseiter in dieser Partie kam zurück, nach Foulspiel im Strafraum entschied sich Schiedsrichter Billinger auf Strafstoß für den SV Zell/Pettenfirst. Spielertrainer Denis Memisevic verwandelte diesen kurz vor der Halbzeitpause zum 2:1. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in einer größtenteils ausgeglichenen Begegnung auch in die Kabinen.

Haag/Hausruck entscheidet Spiel gegen starke Zeller erst in Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer Druckphase von SV Zell/Pettenfirst, die versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Trotz einiger guter Chancen konnten sie das Blatt nicht wenden. Haag/Hausruck verteidigte geschickt und setzte auf Konter, um die Führung weiter auszubauen. Eine Viertelstunde vor Spielende ergab sich nun die große Chance für den Liga-Leader, das Spiel zu entscheiden, doch Watzinger den Elfmeter und hielt sein Team im Spiel. Die Schlussphase des Spiels gehörte aber dann ganz den Gastgebern. In der 87. Minute sorgte Thomas Wasner mit dem 3:1 für die Vorentscheidung, bevor Jürgen Wimmesberger in der letzten Spielminute nach einem Eckball den Endstand von 4:1 markierte. Diese späten Tore besiegelten den Sieg für Haag/Hausruck und unterstrichen ihre Dominanz. Trotz der Niederlage kämpften die Zeller tapfer und zeigte, dass sie in der Lage sind, Druck aufzubauen und Chancen zu kreieren. Letztendlich machte jedoch die Effizienz von Haag/Hausruck den Unterschied aus, was ihnen den Sieg in diesem packenden Match einbrachte.

Am kommenden Sonntag tritt die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck bei der Union Bruckmühl an, während der SV Zell/Pettenfirst zwei Tage zuvor Sattledt Juniors empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jakob Kaltenbrunner, Sportlicher Leiter SV GW Zell/Pettenfirst:

„Grundsätzlich haben wir uns gegen den Tabellenführer sehr gut geschlagen, haben leider einige Möglichkeiten nicht genutzt. Natürlich hatte auch der Gegner einige Torchancen als Tabellenführer, haben aber auch diese nicht genutzt. Zwischenzeitlich wäre das 2:2 durchaus drinnen gewesen, wir hätten bis zum Schluss eigentlich mit einem möglichen Ausgleich gerechnet. Am Ende ist das Ergebnis aufgrund der späten Tore natürlich zu hoch ausgefallen. Dennoch haben wir uns sehr gut geschlagen und sind mit unserer Leistung auch zufrieden.“

