Erster Sieg seit über 2 Jahren! ATSV Stadl-Paura dreht Duell bei SC Schwanenstadt Juniors in zweiter Halbzeit

Die 22. Runde in der 2. Klasse Mitte-West hielt unter anderem die Begegnung zwischen den SC Schwanenstadt Juniors und dem ATSV Stadl-Paura bereit. Es kam also zum Duell zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Tabellenschlusslicht. In der vergangenen Woche mussten die Juniors gegen BW Stadl-Paura eine 3:1-Niederlage hinnehmen, der ATSV Stadl-Paura war mit dem 4:4-Remis gegen SV Zell/Pettenfirst zumindest teilweise erfolgreich. In einer spannenden Partie, in der Schwanenstadt zur Pause noch 2:1 in Führung lag, drehte die Ramadani-Elf in der zweiten Halbzeit auf und bejubelt am Ende mit dem 2:3-Auswärtssieg nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern den ersten Sieg der Kampfmannschaft von Stadl-Paura seit über zwei Jahren.

Schwanenstadt Juniors mit knapper Pausenführung

Rund 50 Besucher sahen sich am Samstagnachmittag diese Begegnung am Sportplatz in Schwanenstadt an. Die Gäste, das Tabellenschlusslicht aus Stadl-Paura, starteten denkbar ungünstig in diese Partie, als es bereits nach 8 Minuten einen umstrittenen Foulelfmeter für die Heimmannschaft gab. Agit Badköy ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte zur frühen 1:0-Führung für sein Team. Doch wirklich lange hielt diese Führung auch nicht an, denn nur wenige Minuten später war Manuel Todorovic zur Stelle und brachte den 1:1-Ausgleichstreffer herbei. Nach rund einer halben Stunde kam nach einem Abspielfehler der Gäste Schwanenstadt am Ball und Haris Dzelilovic erzielte die neuerliche Führung für die Schwanenstadt Juniors. Mit diesem knappen 2:1-Vorsprung ging es schließlich auch in die Kabinen.

Stadl-Paura dreht Rückstand und jubelt über ersten Sieg seit über zwei (!) Jahren

Zur Überraschung vieler kamen dann die Gäste aus Stadl-Paura stärker aus den Katakomben. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kenan Fetahagic war Urim Ramadani am Ball und erzielte den erneuten Ausgleich für den ATSV. Damit war in der Schlussphase dieser Begegnung wieder alles möglich. Schließlich deutete aber alles auf eine Punkteteilung hin. In der 89. Spielminute wurde dann Dennis Albrecht eingewechselt. Nur Sekundenbruchteile später war Albrecht auch gleich das erste Mal am Spielgerät und kam nach einem Gestochere im Strafraum zum Abschluss - Tor. Der eigentliche Kapitän des Tabellenschlusslichts entschied die Partie nur kurze Zeit nach seiner Einwechslung. Damit jubelt der ATSV Stadl-Paura über den ersten Sieg seit über zwei Jahren.

Stimme zum Spiel:

Michael Puchinger, Obmann ATSV Stadl-Paura:

„Wir sind denkbar schlecht in diese Partie gestartet, haben gleich einen strittigen Foulelfmeter gegen uns bekommen. Einen solchen frühen Rückstand wollten wir eigentlich genau verhindern, haben dann aber ziemlich schnell den Ausgleich erzielt. Durch einen Fehler im Mittelfeld sind wir dann aber mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Nach der Halbzeit waren wir entgegen der Erwartungen die bessere Mannschaft, der 3:2-Sieg geht am Ende so auch in Ordnung.“

