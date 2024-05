Außenseiter Weibern beendet Niederlagenserie gegen Drittplatzierten

Details Sonntag, 12. Mai 2024 22:51

Am Freitag empfing am 22. Spieltag der oberösterreichischen 2. Klasse Mitte-West der Achtplatzierte und gleichzeitig das fünftbeste Heimteam, Union GT Weibern, zu Hause den Tabellendritten ASV Raika Niederthalheim. Die Union konnte in den letzten drei Spielen keinen einzigen Punkt erringen. Bei Niederthalheim hingegen zeigt die Formkurve mit zuletzt zwei Siegen wieder in die richtige Richtung.

Ballbesitz im Mittelfeld

„Spielerisch war es nicht der Leckerbissen, dafür war es kämpferisch von beide Mannschaften gut. Es war sehr ausgeglichen“, fasst der Sektionsleiter von Union Weibern, Johannes Oberndorfer, die erste Halbzeit zusammen. Beide Mannschaften müssen aufgrund von Krankheit und Verletzungen auf wichtiges Stammpersonal verzichten. Der Union fehlt die halbe Verteidigung und den Gästen aus Niederthalheim mit Stipo Nikolic einer ihrer wichtigsten Spieler.

Die beiden Teams lieferten sich eine Mittelfeldschlacht, die keine Mannschaft für sich entscheiden kann. Torchancen sind in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten Mangelware, nur vereinzelt kommen die Offensivakteure mehr oder weniger gefährlich vor das Tor des Gegners, jedoch kommt dabei nichts Zählbares heraus und somit ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Später Siegtreffer

„Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft“, sagte Oberndorfer. Die zweite Hälfte steht der ersten kämpferisch um nichts nach, jedoch verbessert sich der gespielte Fußball. Union Weibern hat in der Mitte der zweiten Hälfte die große Chance auf die Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld taucht Patrick Bell vor dem Tor auf und müsste den Ball nur noch ins Tor schieben, doch sein Volley-Versuch schlägt ein Luftloch. In der 87. Minute geht Eldar Huskic in ein Dribbling und wird von der Niederthalheimer Defensive kurz vor deren 16er zu Fall gebracht. Michael Roitinger übernimmt die Verantwortung, überrascht den Torhüter und trifft den Freistoß aus 20 Meter direkt. In der 92 Minute sieht Huskic noch wegen unsportlichen Verhalten von dem sehr soliden Schiedsrichter seine 6. gelbe Karte.

Weibern als erneuter Stolperstein für Top 3

Mit dem Sieg von Union Weibern kann sich diese auf den siebten Platz verbessern. ASV Niederthalheim hingegen bleibt auf dem dritten Platz, verliert allerdings den Anschluss an die Tabellenspitze und muss sich im Kampf um den dritten Platz nach hinten orientieren.

Am kommenden 23. Spieltag trifft Weibern erneut auf eine Mannschaft aus den Top 3. Der Gegner in dieser Paarung heißt Union Haag am Hausruck (2. Platz). In der Hinrunde konnte Weibern das Derby vor heimischen Publikum mit 3:0 für sich entscheiden, dies will man am kommenden Wochenende wiederholen und erneut einen Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top 3 einfahren.

