Hofkirchen/Tratt. siegt knapp gegen Gunskirchner Juniors mit 2:1

In einem spannenden Auftaktspiel der 2. Klasse Mitte-West (OÖ) konnte sich die Union Hofkirchen/Tratt. gegen die Gunskirchner Juniors mit 2:1 durchsetzen. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Elfmeter und packende Szenen. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs der Gäste behielten die Hausherren die Oberhand und sicherten sich die drei Punkte. Der Siegtreffer fiel in der zweiten Halbzeit, kurz bevor die Gunskirchner den Ausgleich erzielten.

Erste Halbzeit: Hofkirchen/Tratt. legt vor

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Teams, wobei die ersten Minuten eher durch Foulspiele geprägt waren, als durch klare Torabschlüsse. Erst in der 20. Minute wurden die Tore stärker in den Fokus gerückt. Zunächst hatten die Gunskirchner eine Volleyabnahme, die vom Gebälk abgefälscht wurde. Im direkten Gegenzug kam auch Hofkirchen/Tratt. zu einer guten Chance, doch der Torwart der Gäste konnte den Ball sicher halten.

In der 23. Minute gelang den Hofkirchnern dann der Führungstreffer. Nach einem beeindruckenden Zusammenspiel im Mittelfeld wurde Michael Mitter im Strafraum perfekt bedient. Er nahm den Ball mit dem ersten Kontakt und versenkte ihn unhaltbar im Netz. Die Fans in der Feldermausarena waren außer sich vor Freude.

In den folgenden Minuten hatten beide Mannschaften weitere Chancen. Ein Solo der Nummer 19 der Gunskirchner scheiterte ebenso wie der Nachschuss am Torwart der Hofkirchner. Kurz vor der Pause verpassten die Gunskirchner nach einem Freistoß eine Kopfballchance, die der Heimtorhüter jedoch abwehrte. Mit einer 1:0-Führung für die Heimmannschaft ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Dramatische Wendungen und entscheidende Tore

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, erhielten die Hofkirchner einen Elfmeter. Diese Chance wurde jedoch zunächst kläglich vergeben, als der für die Ausführung eingewechselte Spieler den Ball über das Tor jagte. Nur eine Minute später machte Alexander Burgholzer den Fehler seines Mitspielers wieder gut und erzielte das 2:0 für die Hofkirchner. Es war eine rasante und dramatische Minute im Unterklassefußball.

Das Spiel flachte danach etwas ab und plätscherte vor sich hin. In der 80. Minute sorgte ein nicht gegebener Elfmeter für Hofkirchen für Aufregung. Ein vermeintlich klarer Schubser im Strafraum wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet, sehr zum Unmut der Heimmannschaft und ihrer Anhänger.

Die Gäste aus Gunskirchen gaben jedoch nicht auf und kamen in der 83. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einer vergebenen Top-Chance der Hofkirchner nutzte Marcel Bauer die Unaufmerksamkeit der Defensive und schob den Ball zum 2:1 ins Netz. Die Spannung stieg noch einmal merklich an, doch trotz weiterer Bemühungen und eines Freistoßes kurz vor Schluss gelang den Gunskirchnern der Ausgleich nicht mehr.

Nach insgesamt 94 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für die Hofkirchner. Die Heimmannschaft konnte sich somit über einen erfolgreichen Saisonstart freuen, während die Gunskirchner enttäuscht die Heimreise antreten mussten.

2. Klasse Mitte-West: Hofk./Tr. : Gunskirchner Juniors - 2:1 (1:0)

83 Marcel Bauer 2:1

55 Alexander Burgholzer 2:0

23 Michael Mitter 1:0

