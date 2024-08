Union Steinhaus gewinnt packendes Duell gegen SV Kematen/Innbach mit 4:3

Details Montag, 26. August 2024 22:35

Die Begegnung zwischen der Union Steinhaus und dem SV Kematen/Innbach in der 2. Runde der 2. Klasse Mitte-West hielt, was sie versprach: Spannung, Tore und Dramatik bis zur letzten Minute. Am Ende sicherten sich die Steinhauser mit einem knappen 4:3-Erfolg drei wichtige Punkte. Die Zuschauer sahen eine Partie, die durch zahlreiche Wendungen und sehenswerte Treffer geprägt war.

Frühe Führung für Kematen/Innbach

Der SV Kematen/Innbach erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der 8. Minute vergaben die Kematner eine Großchance, als der Julian Übleis mit einem spektakulären Hechtsprung den Ball gerade noch abwehren konnte. Bereits in der 12. Minute gelang Sascha Zoni das 0:1 für die Gäste. Kematen/Innbach zeigte von Beginn an, dass sie nicht nur zum Verteidigen angereist waren.

Die Union Steinhaus fand zunehmend besser ins Spiel und hatte in der 24. Minute eine 100%ige Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Es dauerte bis zur 38. Minute, bis Jan Tomasic für die Steinhauser ausgleichen konnte. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von Kematen/Innbach keine Chance und stellte auf 1:1. Dies war zugleich der Halbzeitstand.

Packende zweite Halbzeit

Nach der Pause begann die Union Steinhaus druckvoll und wurde in der 55. Minute belohnt. Wieder war es Tomasic, der nach einer schönen Kombination das 2:1 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits sieben Minuten später, in der 62. Minute, traf Paul Kalteis für Kematen/Innbach zum 2:2-Ausgleich.

Das Spiel blieb weiterhin offen und beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. In der 70. Minute brachte Andreas Bauer die Steinhauser erneut in Führung. Mit einem sehenswerten Schuss stellte er auf 3:2. Nur fünf Minuten später, in der 75. Minute, machte Tomasic seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 4:2 für die Union Steinhaus.

Spannung bis zum Schluss

Doch Kematen/Innbach gab sich nicht geschlagen und kam in der 89. Minute noch einmal heran. Ein unglückliches Eigentor von Igor Pejak brachte die Gäste auf 4:3 heran und sorgte für eine hektische Schlussphase. Trotz aller Bemühungen der Kematner gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Union Steinhaus brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte sich am Ende über einen hart erkämpften Sieg freuen.

Diese Partie wird den Fans beider Mannschaften sicherlich in Erinnerung bleiben. Mit sieben Toren und zahlreichen spannenden Momenten bot das Spiel alles, was das Fußballherz begehrt. Die Union Steinhaus zeigte Moral und Effizienz im Abschluss, während Kematen/Innbach trotz starker Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

2. Klasse Mitte-West: Steinhaus : Kematen/I. - 4:3 (1:1)

89 Eigentor durch Igor Pejak 4:3

75 Jan Tomasic 4:2

70 Andreas Bauer 3:2

62 Paul Kalteis 2:2

55 Jan Tomasic 2:1

38 Jan Tomasic 1:1

12 Sascha Zoni 0:1

