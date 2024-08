ASV Niederthalheim sichert sich 2:1-Sieg gegen Union Meggenhofen

Details Montag, 26. August 2024 23:52

Der ASV Niederthalheim konnte sich in einem packenden Spiel der 2. Klasse Mitte-West gegen die Union Meggenhofen mit einem 2:1-Sieg durchsetzen. Nachdem die Hausherren in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung gingen, gelang es den Gästen in der zweiten Hälfte nur noch, den Anschluss zu erzielen. Trotz einer spannenden Schlussphase blieb Niederthalheim standhaft und verteidigte die Führung erfolgreich.

Frühe Führung für Niederthalheim

Die Begegnung zwischen dem ASV Niederthalheim und der Union Meggenhofen begann vielversprechend und spannend. Direkt nach dem Anstoß feuerten die Gäste einen ersten Warnschuss vom Mittelkreis ab, Paul Müller im Tor von Niederthalheim konnte jedoch in letzter Sekunde klären und verhinderte den frühen Rückstand.

Nur wenige Minuten später, in der 7. Minute, schlug der ASV Niederthalheim zu. Christoph Heinl, von seinen Mitspielern "Gattuso" genannt, brachte die Hausherren nach Vorarbeit von Tinotenda Bindu mit einem präzisen Schuss zum 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor gab den Niederthalheimern deutlich Aufwind und setzte die Gäste unter Druck.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Matthias Aichinger per Abstauber in der 42. Minute auf 2:0 für den ASV Niederthalheim. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeit, und die Gastgeber konnten zufrieden in die Kabine gehen.

Meggenhofen kämpft sich zurück

Nach der Pause kehrten beide Teams motiviert auf das Feld zurück, und die Union Meggenhofen war entschlossen, das Spiel noch zu drehen. In der 53. Minute gelang Alex Pal Svedyuk der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer belebte die Partie erneut und setzte die Niederthalheimer unter Druck.

In der Folgephase übernahmen die Meggenhofener auch immer weiter das Kommando und spielten gefällig nach vorne, woraus auch einige gute Chancen heraussprangen. Diese blieben aber allesamt ungenützt, das Runde wollte einfach nicht ins Eckige.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit blieb es ebenso spannend, doch der ASV Niederthalheim verteidigte seine Führung mit aller Kraft. Nach 93 Minuten war das Spiel schließlich beendet, und die Hausherren konnten einen verdienten 2:1-Sieg feiern.

Stimme zum Spiel

Mario Rak (Trainer ASV Niederthalheim):

"Man muss ganz ehrlich sagen, dass ein X gerecht gewesen wäre. Dadurch, dass wir uns mit aller Kraft dagegen gestemmt haben, ist der Sieg auch nicht ganz unverdient. Wir hatten zwar weniger Chancen, waren aber etwas cooler. Im Endeffekt waren es glückliche drei Punkte, aber nicht völlig ungerecht."

Die Besten Niederthalheim: Christoph "Gattuso" Heinl, Paul Müller

2. Klasse Mitte-West: Niederthalheim : Meggenhofen - 2:1 (2:0)

53 Alex Pal Svedyuk 2:1

42 Matthias Aichinger 2:0

7 Christoph Heinl 1:0

