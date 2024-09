SC Schwanenstadt Juniors triumphiert mit 5:2 gegen BW Stadl-Paura

Details Montag, 02. September 2024 20:15

In einem packenden Duell der 2. Klasse Mitte-West konnte sich der SC Schwanenstadt Juniors mit einem deutlichen 5:2-Auswärtssieg gegen BW Stadl-Paura durchsetzen. Trotz einer starken Anfangsphase der Gastgeber, gelang es den Schwanenstadt Juniors, das Blatt zu wenden und sich am Ende souverän durchzusetzen. Besonders Adis Hodzic und Ahmet Omerovic glänzten mit ihren Toren und sorgten für die Entscheidung.

Stadl-Paura beginnt stark

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigte sich BW Stadl-Paura sehr engagiert. In der 5. Minute gelang Michael Buckreus der Führungstreffer zum 1:0 für die Stadlinger. Der frühe Treffer schien die Gastgeber zu beflügeln, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten.

In der 21. Minute konnte Deniz Odabas für den SC Schwanenstadt Juniors ausgleichen. Ein gut herausgespielter Angriff führte zum 1:1, und das Spiel war wieder völlig offen. Die Partie entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen suchten.

In der 35. Minute war es dann Borna Blazekovic, der den SC Schwanenstadt Juniors erstmals in Führung brachte. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 1:2. Die Gäste hatten das Spiel gedreht und gingen mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Schwanenstadt Juniors dominieren die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Schwanenstadt. In der 47. Minute gelang Mirza Mahmuljin der Ausgleich zum 2:2. Doch die Freude bei den Gastgebern währte nicht lange.

Nur zwei Minuten später, in der 49. Minute, konnte Ahmet Omerovic die erneute Führung für die Schwanenstadt Juniors erzielen. Ein Traumtor brachte den Stand von 2:3 und die Gäste waren wieder auf der Siegerstraße. Die Schwanenstadt Juniors zeigten nun ihre ganze Klasse und ließen den Gastgebern wenig Raum zur Entfaltung.

In der 84. Minute erhöhte Adis Hodzic auf 2:4. Ein beeindruckender Sololauf von Blazekovic durch die gegnerische Abwehr bereitete das Tor vor, Hodzic musste nur noch den Fuß hinhalten. Damit war die Entscheidung praktisch gefallen, doch die Gäste hatten noch nicht genug.

Nur drei Minuten später, in der 87. Minute, war es erneut Adis Hodzic, der den Endstand von 2:5 herstellte. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torhüter von BW Stadl-Paura keine Chance und besiegelte die Niederlage der Gastgeber endgültig.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 2:5-Erfolg für den SC Schwanenstadt Juniors. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und konnten sich am Ende verdient durchsetzen. BW Stadl-Paura hatte zwar gut begonnen, konnte aber dem Druck der Schwanenstadt Juniors nicht standhalten.

2. Klasse Mitte-West: BW Stadl-P. : SC Schwanenstadt Jrs. - 2:5 (1:2)

87 Adis Hodzic 2:5

84 Adis Hodzic 2:4

49 Ahmet Omerovic 2:3

47 Mirza Mahmuljin 2:2

32 Borna Blazekovic 1:2

21 Deniz Odabas 1:1

5 Michael Buckreus 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.