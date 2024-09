Spannung und Drama in Hofkirchen: Bad Wimsbach Juniors siegen knapp

Details Montag, 09. September 2024 23:39

In einem intensiven und hart umkämpften Spiel der 2. Klasse Mitte-West setzten sich die Bad Wimsbach Juniors knapp mit 1:0 gegen Union Hofkirchen an der Trattnach durch. Das einzige Tor des Spiels fiel bereits in der ersten Halbzeit und brachte den Gästen den wichtigen Sieg. Trotz zahlreicher Chancen und spannender Spielmomente konnte Hofkirchen/Tratt. den Rückstand nicht mehr aufholen.

Frühe Führung für Bad Wimsbach Juniors

Das Spiel begann mit einer vorsichtigen Phase, in der sich beide Teams zunächst abtasteten. Bereits in der 7. Minute hatte Mitter die erste Chance für die Hofkirchner, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Nur fünf Minuten später verpasste Mitter erneut eine Möglichkeit, als sein Abschluss neben das Tor ging. Die Gastgeber drängten auf den Führungstreffer, doch es sollte anders kommen.

In der 19. Minute fiel das Tor des Tages: Alexander Baumgartinger von den Bad Wimsbach Juniors fasste sich aus 20 Metern ein Herz und schoss, wobei Raphael Gal im Tor von Hofkirchen/Tratt. den Ball nicht festhalten konnte. Die Gäste führten somit 1:0 und setzten damit die Gastgeber unter Druck. Nur eine Minute später zeigte Kilian Reinhold von Hofkirchen/Tratt., warum er auf der linken Seite gesetzt ist, doch sein Abschluss mit dem schwächeren rechten Fuß war kein Problem für den gegnerischen Torhüter.

Die Hofkirchner hatten auch in der Folge einige gute Möglichkeiten. In der 36. Minute zeigte Streif seine Klasse bei einem Freistoß, den er direkt aufs Tor schoss. Der Ball traf die Querlatte und sprang ins Spielfeld zurück. Auch in der 42. Minute hatten die Gastgeber Pech, als Reinhold in letzter Sekunde einen flachen Abschluss ins rechte Eck abwehren konnte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause blieb das Spiel spannend, auch wenn die Anzahl der klaren Chancen abnahm. Obwohl das Spiel weiterhin von taktischen Finessen geprägt war, konnten beide Mannschaften keine zwingenden Chancen mehr herausspielen. In den letzten Minuten des Spiels, genauer gesagt in der 85. Minute, stellte Hofkirchen/Tratt. taktisch um und wechselte auf eine Dreierkette und eine Doppel-Zehn-Formation, was dem Druck der Gastgeber neuen Schwung geben sollte. Doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen keine entscheidenden Aktionen mehr zu.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für die Bad Wimsbach Juniors. Die Hofkirchner kämpften bis zum Schluss, konnten aber die kompakte Abwehr der Gäste nicht überwinden. Es bleibt abzuwarten, wie sich beide Mannschaften in den kommenden Spielen schlagen werden, doch dieses Duell bot bereits reichlich Spannung und Emotionen.

2. Klasse Mitte-West: Hofk./Tr. : Bad Wimsbach Jrs. - 0:1 (0:1)

19 Alexander Baumgartinger 0:1

