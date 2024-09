ATSV Kohlgrube/Wolfsegg triumphiert über Union Steinhaus mit 4:1

Details Montag, 09. September 2024 23:43

In der vierten Runde der 2. Klasse Mitte-West (OÖ) konnte ATSV Kohlgrube/Wolfsegg einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen die Union Steinhaus feiern. Bereits zur Halbzeit lag Kohlgrube/Wolfsegg mit 3:0 in Führung und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Trotz eines späten Ehrentreffers von Haris Husagic konnten die Steinhauser den Sieg der Gäste nicht verhindern.

Frühe Führung für Kohlgrube/Wolfsegg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Kohlgrube/Wolfsegg. Bereits in der 10. Minute erzielte Florian Ratzberger das erste Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Union Steinhaus versuchte schnell zu antworten, doch eine riesige Möglichkeit in der 19. Minute blieb ungenutzt, da ein Spieler von Kohlgrube/Wolfsegg den Ball noch auf der Linie klären konnte.

Nur wenige Minuten später erhöhte Viktor Benedek auf 2:0 für die Gäste. In der 19. Minute nutzte er eine weitere Chance und baute die Führung aus. Die Steinhauser schienen sichtlich geschockt und konnten sich nur schwer von diesem Rückschlag erholen. Eine gute Freistoßposition in der 33. Minute brachte ebenfalls keinen Erfolg für die Gastgeber. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, kam es dann zum nächsten Patzer in der Abwehr der Steinhauser. Marcel Ebner nutzte die Gelegenheit und erzielte das psychologisch wichtige 3:0 für Kohlgrube/Wolfsegg.

Union Steinhaus bemüht sich, bleibt aber glücklos

In der zweiten Halbzeit kamen die Steinhauser etwas besser aus der Kabine. Doch trotz der Bemühungen blieben die Steinhauser zunächst erfolglos. In der 50. Minute merkte man, dass sich die Mannschaft etwas vorgenommen hatte, aber auch in der 55. Minute lagen die Nerven bei einigen Spielern blank.

Der Elfmeter in der 65. Minute besiegelte schließlich das Schicksal der Steinhauser. Viktor Benedek verwandelte den Strafstoß sicher und erhöhte auf 4:0 für Kohlgrube/Wolfsegg. Der Anschlusstreffer für die Union Steinhaus kam schließlich in der 74. Minute. Haris Husagic erzielte das Tor und brachte kurzzeitig Hoffnung auf eine Aufholjagd. Doch trotz einer weiteren großen Chance in der 85. Minute blieb es beim 1:4-Endstand.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Die Gäste aus Kohlgrube/Wolfsegg nahmen somit drei wichtige Punkte mit nach Hause, während die Union Steinhaus ihre erste Heimniederlage der Saison einstecken musste. Die Fans und Spieler der Union Steinhaus werden nun auf die nächsten Spiele blicken, um sich zu rehabilitieren.

2. Klasse Mitte-West: Steinhaus : Kohlgrube/W. - 1:4 (0:3)

74 Haris Husagic 1:4

65 Viktor Benedek 0:4

45 Marcel Ebner 0:3

19 Viktor Benedek 0:2

10 Florian Ratzberger 0:1

