ATSV Kohlgrube/Wolfsegg dominiert ATSV Stadl-Paura in torreichem Duell

Montag, 23. September 2024 19:40

Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg zeigte in einer beeindruckenden Leistung, warum sie zu den Top-Teams der 2. Klasse Mitte-West zählen, indem sie den ATSV Stadl-Paura mit einem deutlichen 9:2-Sieg bezwangen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 6:1 und ließen den Stadlingern kaum Chancen. Insbesondere Marcel Ebner und Viktor Benedek stachen als herausragende Akteure hervor, wobei beide Spieler mehrere Tore erzielten.

Blitzstart und frühe Dominanz

Das Spiel begann vielversprechend für den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg. Bereits in der 10. Minute erzielte Marcel Ebner das 1:0 nach einem feinen Chip-Pass von Ehrndorfer. Nur zwei Minuten später war es wieder Ebner, der nach einem exzellenten Pass von Viktor Benedek auf 2:0 erhöhte. Die Gäste setzten ihre Dominanz fort, und in der 17. Minute gelang Benedek selbst das 3:0, nachdem er den Ball cool am Torwart vorbeischob.

Der ATSV Stadl-Paura hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte die Angriffe der Gäste kaum abwehren. In der 28. Minute setzte Moritz Gundendorfer den Torreigen fort und erzielte das 4:0 für Kohlgrube/Wolfsegg, nachdem der Torwart einen Schuss nur abklatschen konnte. Kurz darauf, in der 35. Minute, zeigte Benedek erneut seine Klasse und markierte das 5:0 aus einem spitzen Winkel. Die Dominanz der Gäste setzte sich fort, und in der 38. Minute erhöhte Benedek nach einem tollen Pass von Gundendorfer auf 6:0.

Stadl-Paura kämpft, Kohlgrube/Wolfsegg bleibt überlegen

Kurz vor der Halbzeit gelang dem ATSV Stadl-Paura ein zwischenzeitlicher Ehrentreffer, als der eingewechselte Manuel Todorovic in der 44. Minute das 1:6 erzielte. Doch die zweite Halbzeit begann ähnlich dominant für die Gäste. In der 55. Minute traf Péter Parti zum 7:1 nach Vorarbeit von Ebner. Obwohl Leonard Sulejmani in der 62. Minute ein weiteres Tor für die Stadlinger erzielte und auf 2:7 verkürzte, ließen die Gäste nicht nach.

In der 67. Minute zeigte Ebner erneut seine Torjägerqualitäten und erzielte nach einem genialen Pass von Purrer sein drittes Tor des Tages zum 8:2. Der Schlussakkord gehörte jedoch erneut Ebner, der in der 90. Minute seinen vierten Treffer markierte und den Endstand von 9:2 für Kohlgrube/Wolfsegg herstellte.

Das Spiel endete nach 93 Minuten und die Zuschauer konnten eine beeindruckende Vorstellung des ATSV Kohlgrube/Wolfsegg miterleben. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Marcel Ebner, der mit vier Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Auch Viktor Benedek zeigte mit drei Toren und einer Vorlage eine herausragende Partie.

2. Klasse Mitte-West: Stadl-Paura : Kohlgrube/W. - 2:9 (1:6)

90 Marcel Ebner 2:9

67 Marcel Ebner 2:8

62 Leonard Sulejmani 2:7

55 Péter Parti 1:7

44 Manuel Todorovic 1:6

38 Viktor Benedek 0:6

35 Viktor Benedek 0:5

28 Moritz Gundendorfer 0:4

17 Viktor Benedek 0:3

12 Marcel Ebner 0:2

10 Marcel Ebner 0:1

