Union Meggenhofen überrollt Union Hofkirchen an der Trattnach mit 8:2

Details Montag, 23. September 2024 21:33

In einem torreichen Spiel der 2. Klasse Mitte-West konnte Union Meggenhofen einen beeindruckenden 8:2-Sieg gegen Union Hofkirchen an der Trattnach verbuchen. Die Zuschauer in Hofkirchen erlebten eine Partie, die von Beginn an von den Gästen dominiert wurde. Trotz eines zwischenzeitlichen Hoffnungsschimmers für die Gastgeber konnten die Hofkirchner dem Druck von Meggenhofen nicht standhalten und kassierten eine deutliche Niederlage.

Blitzstart der Gäste und früher Rückschlag für Hofkirchen

Schon kurz nach dem Anpfiff zeigte Union Meggenhofen ihre Offensivstärke. In der 15. Minute eröffnete Alex Pal Svedyuk den Torreigen mit einem sehenswerten Schuss zum 1:0 für die Gäste. Doch Hofkirchen/Tratt. ließ sich zunächst nicht entmutigen und kam nur acht Minuten später durch Michael Mitter zum Ausgleich. Dieser Treffer ließ die Fans der Gastgeber hoffen, dass es ein spannendes Spiel werden könnte.

Die Hoffnung währte jedoch nicht lange. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich stellte Levente Borics die Führung für Meggenhofen wieder her. Er nutzte einen Fehler in der Defensive der Hofkirchner und überwand den Torhüter gekonnt. Es sollte der Beginn einer unglücklichen Serie für die Hausherren werden. In der 31. Minute musste Günther Robert Unterrainer nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Aufgabe für die Gastgeber noch schwieriger machte.

In Unterzahl agierend, gelang es Hofkirchen/Tratt. nicht, den Druck von Meggenhofen zu mindern. Levente Borics schlug erneut zu und erhöhte in der 34. und 37. Minute auf 3:1 bzw. 4:1 für die Gäste. Die defensive Anfälligkeit der Hofkirchner wurde gnadenlos ausgenutzt, und so ging es mit einem klaren 4:1 für Meggenhofen in die Halbzeitpause.

Meggenhofen bleibt dominant und lässt Hofkirchen keine Chance

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das einseitige Bild fort. Bereits in der 51. Minute markierte Michael Past das 5:1 für die Meggenhofner. Doch Hofkirchen/Tratt. bewies noch einmal Moral und konnte durch Michael Mitter in der 55. Minute auf 5:2 verkürzen. Dieser Treffer entpuppte sich jedoch nur als kurzzeitiger Hoffnungsschimmer.

Die Gäste ließen sich nicht beirren und antworteten prompt. In der 61. Minute erzielte Levente Borics seinen vierten Treffer des Tages zum 6:2 für Union Meggenhofen. Der Spielfluss war auf Seiten der Gäste und sie machten weiterhin keine Anstalten, einen Gang herunterzuschalten. Michael Past legte in der 69. Minute nach und erhöhte auf 7:2. Das Torresultat reflektierte das Kräfteverhältnis auf dem Platz klar und deutlich.

Zum krönenden Abschluss traf Levente Borics in der 82. Minute ein letztes Mal und stellte mit seinem fünften Tor den Endstand von 8:2 her. Die Partie hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich abgepfiffen werden können, wie ein Kommentator anmerkte, aber Hofkirchen/Tratt. zeigte sich bemüht, den Schaden in Grenzen zu halten.

Mit dem Schlusspfiff endete eine Partie, die von der überragenden Offensivleistung der Meggenhofner geprägt war. Union Meggenhofen verließ das Spielfeld als klarer Sieger, während Hofkirchen/Tratt. die bittere Heimniederlage verdauen muss.

2. Klasse Mitte-West: Hofk./Tr. : Meggenhofen - 2:8 (1:4)

82 Levente Borics 2:8

69 Michael Past 2:7

61 Levente Borics 2:6

55 Michael Mitter 2:5

51 Michael Past 1:5

37 Levente Borics 1:4

34 Levente Borics 1:3

25 Levente Borics 1:2

23 Michael Mitter 1:1

15 Alex Pal Svedyuk 0:1

Details

