Stadlinger Stadtderby: BW Stadl-Paura triumphiert mit klarem 4:0 gegen ATSV Stadl-Paura

Im heiß erwarteten Stadlinger Stadtderby der 2. Klasse Mitte-West trafen der SK BW Stadl-Paura und der ATSV Stadl-Paura aufeinander. Trotz strömendem Regen und schwierigen Bedingungen fanden rund 150 Zuschauer den Weg ins Stadion. Die Partie entwickelte sich zu einem eindeutigen Erfolg für die Stadlinger, die sich letztlich mit 4:0 gegen ihren Stadtrivalen durchsetzen konnten.

Blau-Weiß geht in Führung

Gleich zu Beginn der Partie dominierte der BW Stadl-Paura das Spielgeschehen. Nach zehn Minuten war es dann soweit: Ein erster Schuss der Stadlinger wurde vom Gästetorwart noch abgewehrt, doch Mirza Mahmuljin nutzte den Nachschuss und erzielte das 1:0 für die Heimischen. In der Folge behielten die Stadlinger zunächst die Kontrolle über das Spiel.

Der ATSV fand nach dem Rückstand nur schwer ins Spiel, konnte jedoch in der 29. Minute seine erste nennenswerte Torchance verzeichnen, als Kapitän Osman Karacam den Ball nicht am BW-Keeper Duric vorbei bekam. Die Gäste steigerten sich ab der 30. Minute und hatten zwischen der 30. und 40. Minute ihre beste Phase im Spiel, wobei sie zwei sehr gute Chancen zum Ausgleich herausspielten.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Hausherren erneut die Gelegenheit, ihre Führung auszubauen. Eine hundertprozentige Chance wurde jedoch knapp links neben das Tor geschoben. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den BW Stadl-Paura in die Pause.

Dominanz und Entscheidung durch BW Stadl-Paura

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, und die Gastgeber übernahmen sofort wieder die Initiative. Ab der 61. Minute entwickelte sich ein regelrechter Sturmlauf der Heimischen. Eine dreifache Chance für den BW konnte jedoch zunächst nicht verwertet werden. Weitere Chancen folgten, doch der Ball fand erst in der 77. Minute wieder den Weg ins Netz. Samuel Maier erhöhte auf 2:0 für die Hausherren, nachdem er den Ball unhaltbar im Tor unterbrachte.

Nur zwei Minuten später wurde dem BW ein Elfmeter zugesprochen, nachdem der Gästetorwart Sousa Rakic gefoult hatte. Mahmuljin trat an, scheiterte jedoch an Sousa, sodass es zunächst beim 2:0 blieb. Die Heimmannschaft blieb weiter am Drücker und belohnte sich in der 88. Minute erneut. Ein Fehler des Gästetorwarts, der den Ball fallen ließ, ermöglichte Mahmuljin seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0.

In der 90. Minute setzte Mensur Zukic den Schlusspunkt der Partie, als er zum 4:0-Endstand traf. Die Überlegenheit des BW in den letzten 30 Minuten des Spiels spiegelte sich deutlich im Endergebnis wider.

Mit diesem klaren Sieg verbessert sich der BW Stadl-Paura auf den 8. Tabellenrang und stockt sein Punktekonto auf 8 Zähler auf. Der ATSV bleibt hingegen mit 0 Punkten Tabellenschlusslicht. Die Blau-Weißen konnten somit auch das dritte Stadtderby in der 2. Klasse Mitte-West für sich entscheiden und ihren Stadtrivalen eindrucksvoll bezwingen.

2. Klasse Mitte-West: BW Stadl-P. : Stadl-Paura - 4:0 (1:0)

92 Mensur Zukic 4:0

88 Mirza Mahmuljin 3:0

77 Samuel Maier 2:0

10 Mirza Mahmuljin 1:0

