Union Meggenhofen dominiert SV Kematen/Innbach mit 3:0

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse Mitte-West zeigte die Union Meggenhofen eine beeindruckende Leistung gegen den SV Kematen/Innbach und sicherte sich einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Von Beginn an drückten die Gäste aufs Tempo und stellten die Abwehr der Kematner vor große Herausforderungen. Stefan Huemer, Alex Pal Svedyuk und Jakob Berghammer erzielten die Tore für Meggenhofen und sorgten für einen verdienten Sieg.

Frühe Führung durch Huemer

Der SV Kematen/Innbach musste bereits in der 15. Minute den ersten Rückschlag hinnehmen. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff der Gäste bewies Stefan Huemer vor dem Tor seine Kaltschnäuzigkeit und brachte die Union Meggenhofen mit 1:0 in Führung. Zuvor hatten die Kematner in der 9. Minute noch eine Doppelchance der Meggenhofner gerade so klären können, was die anfängliche Drangphase der Gäste deutlich machte.

Die Heimelf versuchte nach dem frühen Rückstand, ins Spiel zu finden und sich Chancen zu erarbeiten. In der 28. Minute hatte der SV Kematen/Innbach Pech, als Stefan Greiner nur die Latte traf. Kurze Zeit später, in der 36. Minute, scheiterte Ivan Ljubas mit einem Kopfball knapp. Diese Szenen zeigten, dass die Gastgeber durchaus in der Lage waren, sich Chancen zu erarbeiten, jedoch fehlte das letzte Quäntchen Glück.

Meggenhofen baut Vorsprung aus

Die Union Meggenhofen wusste ihre Möglichkeiten besser zu nutzen und erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0. Alex Pal Svedyuk nutzte in der 45. Minute die Gelegenheit vom Kreidepunkt und verwandelte einen Flachschuss ins linke Eck, nachdem zuvor ein Elfmeter nach einem Foul an Milan Livopoljac angezeigt worden war. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabine.

Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Gäste aus Meggenhofen keine Schwächen. In der 55. Minute vergab David Gruber jedoch eine große Chance, als er allein vor dem Tor kläglich scheiterte. Die Kematner versuchten ihrerseits, den Anschluss zu finden. Doch sowohl der Lattentreffer von Lehner als auch die verpasste Möglichkeit nach einem guten Kombinationsspiel in der 56. Minute durch Florian Mairhuber blieben ungenutzt.

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 79. Minute, als Jakob Berghammer nach einem Eckball gefühlvoll mit dem Kopf zum 3:0 einnetzte. Die Gastgeber konnten sich von diesem dritten Treffer nicht mehr erholen und das Spiel endete schließlich mit einem souveränen 3:0-Sieg für die Union Meggenhofen. In der 85. Minute wäre beinahe noch das 0:4 gefallen, doch die Latte verhinderte ein Eigentor der Kematner.

Insgesamt war es eine überzeugende Vorstellung der Meggenhofner, die mit diesem Sieg wichtige Punkte in der 8. Runde der 2. Klasse Mitte-West sammelten. Der SV Kematen/Innbach muss sich hingegen weiter steigern, um in den kommenden Partien erfolgreicher zu sein.

2. Klasse Mitte-West: Kematen/I. : Meggenhofen - 0:3 (0:2)

79 Jakob Berghammer 0:3

47 Alex Pal Svedyuk 0:2

15 Stefan Huemer 0:1

