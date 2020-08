10:1! Welser Schützenfest in Timelkam

Details Sonntag, 16. August 2020 18:35

In der 2. Klasse Mitte-West empfing am Samstagnachmittag der ATSV Timelkam den WSC Hertha 1b. Jene Experten, die im Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Dritten der abgebrochenen Saison eine einseitige Angelegenheit erwartet hatten, sollten Recht behalten. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten ließ es ordentlich krachen, feierte ein 10:1 Schützenfest und ist zudem in der Fremde seit 2. Juni 2019 ungeschlagen. Die Timelkamer hingegen gerieten böse unter die Räder, warten auf eigenem Platz seit 25. März 2018 vergeblich auf einen "Dreier" und konnten auch das 23. Heimspiel in Serie nicht erfolgreich gestalten, im Gegenteil.

Gäste machen halbes Dutzend voll

Eine Viertelstunde lang hielt ATSV-Keeper Jeremy Schumacher seinen Kasten sauber, dann nahm für die Illy-Elf das Unheil seinen Lauf. Elis Aliti war es, der den Torreigen eröffnete. Kurz danach traf auch Kenan Salo ins Schwarze. Bereits nach einer halben Stunde deutete sich ein Schützenfest an, als Tino Krajina, Pio Pavlovic und abermals Aliti auf 0:5 gestellt hatten. Kurz vor der Pause machte Denis Xhelili das halbe Dutzend voll.

Dezimierte Messestädter legen in Unterzahl drei Tore nach

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler durfte Krajina sich zu seinem zweiten Treffer an diesem Tag beglückwünschen lassen. In Minute 65 war das 1b-Team nur noch zu zehnt - Pavlovic wurde zum zweiten Mal verwarnt und mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Aber auch in numerischer Unterzahl wussten die jungen Welser, wo das ATSV-Tor steht. Nachdem Julian Kolm auf 0:8 gestellt hatte, gelang Florian Baumgartner der Timelkamer Ehrentreffer. In den Schlussminuten wurde der Illy-Elf die Höchststrafe erteilt, fiel nach einem weiteren Salo-Tor und einem Treffer von Robin Kelmendi der Sieg der Messestädter zweistellig aus. Nach dem schlimmen Debakel ist der ATSV Timelkam am kommenden Samstag in Steinhaus zu Gast, der WSC Hertha empfängt tags darauf die Kicker aus Bad Schallerbach zum 1b-Duell.





