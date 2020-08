Doppelpack von Plojer reicht Bad Schallerbach 1b gegen Steinhaus nicht

Details Samstag, 29. August 2020 15:30

Der SV Bad Schallerbach 1b und die Union Kremsmüller Steinhaus lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die gut 50 angereisten Fans sahen in der ersten Hälfte wenige Chancen. Beide Mannschaften setzten eher auf hohe Bälle, da spielerisch nichts zusammenlief. Halbchancen ergaben sich ebenfalls nur durch Standards. Nach den ersten 45 Minuten ging es also für Bad Schallerbach 1b und die Union Steinhaus ohne Torerfolg in die Kabinen.

Dass Bad Schallerbach 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Plojer, der in der 73. Minute zur Stelle war. Die Gäste hatten bis dato aber mehr vom Spiel und behielten auch nach dem Gegentreffer die Oberhand. So ließ die Antwort nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Abdulsamet Yazgan mit einem Schuss vom Sechzehner den Ausgleich (77.). Felix Köttstorfer brachte den Ball nur wenige Minuten später schließlich auch noch zum 2:1 über die Linie. Mirza Mahmuljin setzte in der letzten Minute der regulären Spielzeit das dritte Tor nach und machte so den Deckel zu. Mit dem 2:3 gelang Plojer ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Union Kremsmüller Steinhaus den SV Bad Schallerbach 1b 3:2.

Trotz der Niederlage belegt Bad Schallerbach 1b vorerst den achten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Bei der Union Steinhaus präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Die drei Zähler brachten Steinhaus in der Tabelle weiter nach oben. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Union Kremsmüller Steinhaus.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – Union Kremsmüller Steinhaus, 2:3 (0:0)

73 1:0 Philipp Plojer

77 1:1 Abdulsamet Yazgan

81 1:2 Felix Koettstorfer

89 1:3 Mirza Mahmuljin

91 2:3 Philipp Plojer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?