ASV Niederthalheim vernichtet kämpfende Hertha 1b

Details Sonntag, 30. August 2020 23:00

WSC Hertha Wels 1b konnte dem ASV Raika Niederthalheim nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 3:7. Der ASV Niederthalheim ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen WSC Hertha 1b einen klaren Erfolg.

Zu Beginn war die Partie noch recht ausgeglichen, ehe die Heimischen immer mehr die Führung übernahmen. So kam es schließlich zum ersten Tor dieser Partie. Für den Führungstreffer des ASV zeichnete Florian Ecker verantwortlich (27.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Amar Udovcic aufseiten des Tabellenführers das 2:0 (45.). Der Gastgeber gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Udovcic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack nach dem Seitenwechsel für den ASV Raika Niederthalheim (46./57.). Gentian Ljatifi schoss für WSC Hertha Wels 1b in der 58. Minute das erste Tor. Die Hoffnung der Gäste war mit Sicherheit nicht mehr hoch, nach dem Anschlusstreffer aber zumindest noch da. Der ASV Niederthalheim ließ in der Folge aber nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Roman Heitzinger (68.), Udovcic (70.) und Viktor Benedek (79.). Die Juniors der Herta kämpften dennoch bis zum Ende und konnten durch Chidozie Kingsley Umedi den zweiten Treffer machen. Latif Kljajic legte in der 90 Spielminute sogar noch einen Treffer nach, zum leiden der mitgereisten Fans aber deutlich zu spät. Letztlich feierte der ASV gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Niederthalheim kann mit nun 17 Toren die beste Offensive der Liga vorweisen und steht nach dieser Runde auf dem zweiten Platz.

Bei Spielen der Herta Wels 1b sind am meisten Tore gefallen: Insgesamt 23 Tore wurden in nur drei Runden in Partien der Mannschaft erzielt.

2. Klasse Mitte-West: ASV Raika Niederthalheim – WSC Hertha Wels 1b, 7:3 (3:0)

27 1:0 Florian Ecker

45 2:0 Amar Udovcic

46 3:0 Amar Udovcic

57 4:0 Amar Udovcic

58 4:1 Gentian Ljatifi

68 5:1 Roman Heitzinger

70 6:1 Amar Udovcic

79 7:1 Viktor Benedek

88 7:2 Chidozie Kingsley Umedi

90 7:3 Latif Kljajic

