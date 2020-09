Bamminger trifft dreifach: Gaspoltshofen deklassiert TSV Timelkam

Details Montag, 07. September 2020 09:55

Gaspoltshofen fertigte den TSV Timelkam am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 1:6 ab. Auf dem Papier ging die Union Gaspoltshofen als Favorit ins Spiel gegen den TSV Timelkam – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Dabei konnten die Hausherren in der Anfangsphase noch gut mithalten und einen frühen Gegentreffer verhindern. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten waren es dann sogar die Gastgeber welche das erste Tor erzielten. Suljo Curic brachte den TSV in der 25. Spielminute in Führung. Gaspoltshofen hatte sich aber schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Christian Bamminger den Ausgleich (26.). Aus Gaspoltshofener Sicht fiel der dritte Treffer des Spiels zum perfekten Zeitpunkt, dem TSV schmerzte das Tor von Andreas Mader Sekunden vor dem Pausenpfiff extrem. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Gäste machen keine Kompromisse

Nach dem Seitenwechsel war es deine eine eindeutige Sache. Die Vorentscheidung führten Mohammad Sadeq Rahimi (48.) und Simon Jedinger (56.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Die Union Gaspoltshofen baute die Führung aus, indem Bamminger zwei Treffer nachlegte (61./87.). Gaspoltshofen überrannte den TSV Timelkam förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit vier Zählern aus fünf Spielen steht der TSV Timelkam momentan im unteren Drittel der Tabelle. Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei.

Die Union Gaspoltshofen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Gaspoltshofen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, und keiner Niederlage vor.

2. Klasse Mitte-West: TSV Timelkam – Union Gaspoltshofen, 1:6 (1:2)

25 1:0 Suljo Curic

26 1:1 Christian Bamminger

46 1:2 Andreas Mader

48 1:3 Mohammad Sadeq Rahimi

56 1:4 Simon Jedinger

61 1:5 Christian Bamminger

87 1:6 Christian Bamminger

