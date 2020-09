Turbulente Schlussphase: SV Kematen und ATSV Timelkam trennen sich mit 4:4

Details Montag, 07. September 2020 10:00

Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SV Kematen/Innb. und dem ATSV Timelkam endete mit einem 4:4-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Ohne lange zu zögern legten die Hausherren wie die Feuwehr los. Fabian Mairinger traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Kematen/I. perfekt (3./5.). Timelkam brauchte eine Weile, konnte sich aber relativ schnell vom frühen Schock erholen. Aldin Delic versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz der Gastgeber. Daniel Kuzniarski glich nur wenig später für Timelkam aus (28.). Jakob Jetzinger erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte den Gästen durch einen Selbsttreffer das 2:3 (41.). Bis dato also schon ein mehr als spannendes Match für die fast 100 Zuschauer. Der ATSV Timelkam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Es bleibt aufregend

Trotz der Führung schwächte sich die Gästemannschaft durch die rote Karte für Aldin Delic selbst. In nummerischer Überzahl beförderte Armin Smajlovic das Leder zum 3:3 des SV Kematen am Innbach in die Maschen (88.). In der Nachspielzeit schockte Manuel Lenzeder den SV Kematen/Innb, als er das Führungstor für Timelkam erzielte (93.). Wie es zum bisherigen Spielverlauf passte, glichen die Hausherren nur eine Minute später aber wieder aus. Mit seinem Treffer aus der 94. Minute bewahrte Smajlovic seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Schließlich gingen Kematen/I. und der ATSV Timelkam mit einer Punkteteilung auseinander.

Mit vier Zählern aus drei Spielen steht der SV Kematen am Innbach momentan im Mittelfeld der Tabelle.

In der Defensivabteilung von Timelkam knirscht es gewaltig, weshalb der ATSV Timelkam weiter im Schlamassel steckt. 6:23 – das Torverhältnis von Timelkam spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Timelkam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse Mitte-West: SV Kematen am Innbach – ATSV Timelkam, 4:4 (2:3)

3 1:0 Fabian Mairinger

5 2:0 Fabian Mairinger

26 2:1 Aldin Delic

28 2:2 Daniel Kuzniarski

41 2:3 Eigentor durch Jakob Jetzinger

88 3:3 Armin Smajlovic

93 3:4 Manuel Lenzeder

94 4:4 Armin Smajlovic

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?