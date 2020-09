6:1! Schlüßelberg erteilt Herta Wels 1b Lehrstunde

Details Sonntag, 20. September 2020 10:20

Der SV Schlüßlberg zog WSC Hertha Wels 1b das Fell über die Ohren: 6:1 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Schlüßlberg wusste zu überraschen.

Der Gastgeber ist ab Minute eins voll in der Partie und legt einen Blitzstart hin: Stefan Iglseder stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute fünf mit dem 1:0 zur Stelle war. Lange währte die Freude des SV Schlüßlberg nicht, denn schon in der achten Minute schoss Robin Denis Kelmendi nach einer Flanke den Ausgleichstreffer für WSC Hertha 1b. Manuel Muckenhumer brachte Schlüßlberg nach 27 Minuten die 2:1-Führung, dem war eine tolle Vorarbeit von Iglseder vorgegangen. Iglseder schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (39.). Mit der Führung für den SV Schlüßlberg ging es in die Kabine.

Schlüßelberg bleibt dran

Nach dem Seitenwechsel baten sich durch das aggressive Spiel der Heimischen wenig Räume für die Hertha Juniors, weshalb es schwer wurde, den Anschluss zu finden. In der 80. Minute legte Florian Winkler zum 4:1 zugunsten von Schlüßlberg nach. Winkler nahm aus gut 20 Metern Maß und versenkte die Kugel im gegnerischen Kasten. In Minute 90 erhöhte Timo Wimmer nach einer Ecke per Kopf auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Dino Fajkovic, der nach einem Konter beim Abpraller zur Stelle war. Durch einen starken Auftritt kann der SVS nun auf einen Kantersieg zurückblicken.

Im Klassement machte der SV Schlüßlberg einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz.

Bei WSC Hertha 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Durch diese Niederlage fällt WSC Hertha 1b in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

2. Klasse Mitte-West: SV Schlüßlberg – WSC Hertha Wels 1b, 6:1 (3:1)

5 Stefan Iglseder 1:0

8 Robin Denis Kelmendi 1:1

27 Manuel Muckenhumer 2:1

39 Stefan Iglseder 3:1

80 Florian Winkler 4:1

90 Timo Wimmer 5:1

92 Dino Fajkovic 6:1

