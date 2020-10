Bad Schallerbach 1b dreht Partie gegen BW Stadl-Paura

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:45

Der SV Bad Schallerbach 1b und der SK Blau Weiss Stadl-Paura lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Bad Schallerbach 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Für den Führungstreffer von BW Stadl-Paura zeichnete Christian Cosic verantwortlich (15.). Szilveszter Bori beförderte das Leder zum 0:2 der Gäste über die Linie (20.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christoph Suntinger in der 26. Minute mit dem Anschlusstreffer der Juniors. Mit einem Tor Vorsprung für BW Stadl-Paura ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Hin und Her

Simon Salfinger erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 58 Minuten auf 1:3. Der Gastgeber versenkte die Kugel in der 61. Minute in Person von Jetmir Jashari zum 2:3 im Kasten der Gäste. Michael Buckreus lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte der Heimmannschaft den 3:3-Ausgleich (74.). Jashari drehte mit seinem zweiten Treffer in Minute 84 das Spiel anschließend komplett und bescherte den Heimsichen einen Sieg. BW Stadl-Paura war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Nach dem errungenen Dreier hat der SV Bad Schallerbach 1b Position sieben der 2. Klasse Mitte-West inne. In dieser Saison sammelte Bad Schallerbach 1b bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt der SK Blau Weiss Stadl-Paura weiterhin den elften Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat BW Stadl-Paura derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Mitte-West: SV Bad Schallerbach 1b – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 4:3 (1:2)

15 Christian Cosic 0:1

20 Szilveszter Bori 0:2

26 Christoph Suntinger 1:2

58 Simon Salfinger 1:3

61 Jetmir Jashari 2:3

74 Eigentor durch Michael Buckreus 3:3

84 Jetmir Jashari 4:3