Hofkirchen/Trattnach in Steinhaus hoffnungslos unterlegen

Details Montag, 26. Oktober 2020 10:40

Die Union Kremsmüller Steinhaus kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen die Union Steinhaus kassierte die Union Hofkirchen an der Trattnach eine deutliche Niederlage.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Dabei sah es nach der ersten Hälfte noch nach einem normalen Kräftemessen aus. Petar Bandic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Steinhaus über die Linie (11.). In der 33. Minute brachte Michael Mitter den Ball im Netz der Gastgeber unter. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Paul Ziegelbäck schließlich noch per Elfmeter für die Heimischen. Die Pausenführung der Union Kremsmüller Steinhaus fiel knapp aus.

Abgeschossen

Hofkirchen geriet deutlicher in Rückstand, als Steinhaus durch Felix Köttstorfer auf 3:1 erhöhte (65.). Der vierte Streich der Union Kremsmüller Steinhaus war Mirza Mahmuljin vorbehalten (70.). Jonas Zeilberger traf nur fünf Minuten später ebenfalls für den Gastegeber. In der Schlussphase stach noch Urim Ramadani zu, ehe Zeilberger mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 7:1 festsetzte. Letztlich feierte Steinhaus gegen Hofkirchen/Tr. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach diesem Erfolg steht die Union Kremsmüller Steinhaus auf dem fünften Platz der 2. Klasse Mitte-West. Mit dem Sieg baute Steinhaus die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Union Steinhaus sechs Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Bei Hofkirchen gibt es ein Riesenproblem: die Offensive ist zu ungefährlich. In den zehn absolvierten Partien konnte man lediglich vier Tore erzielen, was mit Abstand der schlechteste Wert der Liga ist. Dadurch kam man auch erst zu einem Sieg und zwei Unentschieden, was fünf Punkte und den vorletzten Platz bedeutet.

2. Klasse Mitte-West: Union Kremsmüller Steinhaus – Union Hofkirchen an der Trattnach, 7:1 (2:1)

11 Petar Bandic 1:0

33 Michael Mitter 1:1

50 Paul Ziegelbaeck 2:1

65 Felix Koettstorfer 3:1

70 Mirza Mahmuljin 4:1

75 Jonas Nikolaus Zeilberger 5:1

83 Urim Ramadani 6:1

89 Jonas Nikolaus Zeilberger 7:1