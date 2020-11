ASV Niederthalheim gewinnt Spitzenspiel bei Gaspoltshofen

Details Sonntag, 01. November 2020 15:55

Gaspoltshofen behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 3:4-Schlappe gegen den ASV Niederthalheim nicht in bester Verfassung. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Das 0:1 des ASV bejubelte Amar Udovcic (14.). Christian Bamminger traf zum 1:1 zugunsten der Union Gaspoltshofen (21.). Der Treffer zum 1:2 sicherte dem ASV Raika Niederthalheim nicht nur die erneute Führung – es war auch bereits der zweite von Udovcic in diesem Spiel (22.). In der 37. Minute erhöhte Michael Selinger auf 1:3 für den Gast. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Raphael Schauer aufseiten von Gaspoltshofen das 2:3 (42.). Der ASV Niederthalheim hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Es bleibt knapp

Für das vierte Tor des ASV war Roman Heitzinger verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:4 besorgte. Mit dem 3:4 gelang Bamminger ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (81.). Am Ende verbuchte der ASV Raika Niederthalheim gegen die Union Gaspoltshofen einen Sieg.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Gaspoltshofen 30 Zähler zu Buche. Mit unglaublichen 55 erzielten Toren und nur acht Gegentreffern stehen die Hausherren folgerichtig am ersten Platz.

Der ASV Niederthalheim sitzt der Union nach dem Sieg noch weiter im Nacken und rutscht bis auf zwei Punkte an den Ligaprimus ran. Auch die Offensive der Gäste hat eine wahnsinnige Durchschlagskraft und konnte 49 Treffer erzielen.

2. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – ASV Raika Niederthalheim, 3:4 (2:3)

14 Amar Udovcic 0:1

21 Christian Bamminger 1:1

22 Amar Udovcic 1:2

37 Michael Selinger 1:3

42 Raphael Schauer 2:3

74 Roman Heitzinger 2:4

81 Christian Bamminger 3:4