Doppelpack: Benedek sichert ASV Niederthalheim den Sieg gegen ATSV Timelkam

Details Samstag, 14. August 2021 18:24

Erfolglos ging der Auswärtstermin des ATSV Timelkam beim ASV Raika Niederthalheim über die Bühne. Die Timelkamer verloren das Match im Schiller-Stadion in Niederthalheim vor 75 Zusehern mit 0:3.

Für die Tore zum 1:0 und 2:0 war der Niederthalheimer Viktor Benedek verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (29./41.), Tor Nummer zwei gelang ihm sogar mit einem Freistoß. Mit der Führung für den ASV Niederthalheim ging es in die Kabine.



Timelkam nicht ins Spiel



Den Vorsprung des Gastgebers ließ Michael Selinger in der 71. Minute anwachsen. Nun stand es also 3:0 für Niederthalheim. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Heinz Hamminger reklamierte der ASV Niederthalheim gegen den ATSV Timelkam einen ungefährdeten Heimerfolg und damit drei Punkte zum Saisonstart für sich.

2. Klasse Mitte-West: ASV Raika Niederthalheim – ATSV Timelkam, 3:0 (2:0)

29 Viktor Benedek 1:0

41 Viktor Benedek 2:0

71 Michael Selinger 3:0

