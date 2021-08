Last Minute-Held Schoberleitner schlägt zu - Niederthalheim gewinnt gegen Hertha Wels 1b

Details Sonntag, 22. August 2021 14:52

WSC Hertha Wels 1b hatte am Samstag gegen den ASV Raika Niederthalheim mit 0:1 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Ein bis in die Nachspielzeit spannendes Match verfolgten 40 Zuseher im Welser Mauth-Stadion.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Der ASV Niederthalheim brach den Bann in der Nachspielzeit, als Andreas Schoberleitner das erste und einzige Tor des Spiels erzielte (96.). Die 40 Zuseher im Welser Mauth-Stadion mussten sich also 96 Minuten in Geduld üben. Das Motto dieses Spiels könnte lauten: "Besser spät als nie!" ASV Raika Niederthalheim fuhr also einen Dreier und damit Sieg Nummer zwei im zweiten Saisonspiel ein.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht die Welser Heimmannschaft derzeit auf dem vierten Rang.

Der ASV Raika Niederthalheim will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Die Gäste übernehmen nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der 2. Klasse Mitte-West.

2. Klasse Mitte-West: WSC Hertha Wels 1b – ASV Raika Niederthalheim, 0:1 (0:0)

96 Andreas Schoberleitner 0:1

