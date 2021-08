Zwei Mal Zavaczki, zwei Mal Hechwartner - 5:2-Sieg für Stadl-Paura gegen Schlüßlberg

Details Samstag, 28. August 2021 14:28

Sieben Tore und eine recht einseitige Spielbegegnung: Der SK Blau Weiss Stadl-Paura holte den ersten Saisonsieg gegen den SV Schlüßlberg durch einen ungefährdeten 5:2-Erfolg vor 100 Zusehern auf dem Sportplatz Schlüßlberg.

Für die Gäste aus Stadl-Paura ging es - sowohl wetter- als auch spieltechnisch - zügig los. In der 5. Minute kam Stadl-Paura zu einem ersten Torabschluss, der Ball flog allerdings über das Torgehäuse hinweg. Ein Doppelpack wenig später brachte den SK Blau Weiss Stadl-Paura bereits nach 25 Minuten in eine komfortable Position: Michael Zavaczki war gleich zweimal zur Stelle (4./23.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast.



Tore, Tore, Tore



In ruhiges Fahrwasser brachte der SK Blau Weiss Stadl-Paura sich, indem man das 3:0 erzielte (57.), verantwortlich dafür war Jürgen Stadler. Den Vorsprung von SK Blau Weiss Stadl-Paura ließ Florian Hechwartner in der 59. Minute auf 4:0 aus Gästesicht anwachsen. Dominik Schumacher verkürzte für SV Schlüßlberg später in der 73. Minute auf 1:4. Das 5:1 für die Stadl-Paurer stellte Hechwartner sicher. In der 84. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Schluss war noch Manuel Muckenhumer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Schlüßlberg verantwortlich (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SK Blau Weiss Stadl-Paura am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Schlüßlberg. Mit einem 5:2-Spielergebnis fährt man gern wieder nachhause.





Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den SV Schlüßlberg wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem neunten Rang mit drei Punkten aus zwei Spielen steht.

Mit dem Dreier sprang BW Stadl-Paura auf den vierten Platz der 2. Klasse Mitte-West.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

2. Klasse Mitte-West: SV Schlüßlberg – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 2:5 (0:2)

4 Michael Zavaczki 0:1

23 Michael Zavaczki 0:2

57 Juergen Stadler 0:3

59 Florian Hechwartner 0:4

73 Dominik Schumacher 1:4

84 Florian Hechwartner 1:5

87 Manuel Muckenhumer 2:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!