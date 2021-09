Achtbarer Erfolg von Gaspoltshofen - 8:0-Sieg beim ATSV Timelkam

Details Sonntag, 05. September 2021 16:54

Die Tore fielen vor allem in der zweiten Spielhälfte fast im Minutentakt: der ATSV Timelkam kam gegen die Union Gaspoltshofen mit acht Gegentoren unter die Räder. 150 Zuseher im Timelkamer Römer-Stadion bestaunten unter anderem vier Treffer von Josef Jedinger.

Das erste Tor bei der Begegnung zwischen dem ATSV Timelkam und der Union Gaspoltshofen fiel relativ spät, doch es sollten einige folgen: Für das 1:0 der Gäste zeichnete Andreas Mader verantwortlich (39.). Die Pausenführung des Spitzenreiters fiel knapp aus, Schiedsrichter Fritz Erlinger pfiff bei der 1:0-Führung der Union Gaspoltshofen zur Halbzeitpause ab.



Vier Tore von Jedinger



Doch nach der Halbzeitpause sollte es im Kasten der Gastgeber aus Timelkam des Öfteren krachen: Josef Jedinger brachte den Ball drei Minuten nach der Spielpause zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (48.). Abermals Mader baute den Vorsprung der Union Gaspoltshofen in der 73. Minute aus. Danach folgte ein Treffer dem nächsten. Für das 4:0 der Union Gaspoltshofen sorgte Christian Bamminger, der in Minute 77 zur Stelle war. Jedinger sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 7:0 (78./83./84.) aus der Perspektive der Union Gaspoltshofen - wahrlich ein Grund zuf Freude für den Goalgetter. Emanuel Altenhofer stellte schließlich in der 90. Minute den 8:0-Sieg für Gaspoltshofen sicher. Die Union Gaspoltshofen überrannte den ATSV Timelkam förmlich mit acht Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Auch über die zwischenzeitliche Tabellenführung durften sich die Gäste freuen.





Der ATSV Timelkam steht nach vier sieglosen Spieltagen an letzter Position des Klassements. 0:18 – das Torverhältnis des Gastgebers spricht eine mehr als deutliche Sprache.





Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Gaspoltshofen einher mit der zumindest temporären Übernahme der Tabellenführung. Die Union Gaspoltshofen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor, außerdem ein 16:1-Torverhältnis.

2. Klasse Mitte-West: ATSV Timelkam – Union Gaspoltshofen, 0:8 (0:1)

39 Andreas Mader 0:1

48 Josef Jedinger 0:2

73 Andreas Mader 0:3

77 Christian Bamminger 0:4

78 Josef Jedinger 0:5

83 Josef Jedinger 0:6

84 Josef Jedinger 0:7

90 Emanuel Altenhofer 0:8

