Niederthalheim mit viertem Sieg in Folge - Bei 3:0-Sieg gegen Stadl-Paura

Details Sonntag, 12. September 2021 20:52

Mit dem ASV Raika Niederthalheim und dem SK Blau Weiss Stadl-Paura trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien der ASV Niederthalheim aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der ASV ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen BW Stadl-Paura einen klaren Erfolg vor 300 Zusehern im Schiller-Stadion Niederthalheim.

Erst in der 40. Spielminute markierte Viktor Benedek das 1:0 für den ASV Raika Niederthalheim (40.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 80. Minute bejubelte der Tabellenführer das 2:0 durch Stipo Nikolic. Und nur fünf Minuten später gelang Amar Udovcic in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASV Raika Niederthalheim (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem ASV am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Gäste aus Stadl-Paura.





Die errungenen drei Zähler gingen für den ASV Raika Niederthalheim einher mit dem dritten Tabellenplatz. Der ASV Raika Niederthalheim präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig: Bereits zwölf geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASV Raika Niederthalheim. Gegentreffer: null. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den ASV Raika Niederthalheim zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat der ASV alle gewonnen.





Trotz der Niederlage fiel der SK Blau Weiss Stadl-Paura in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. SK Blau Weiss Stadl-Paura verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

2. Klasse Mitte-West: ASV Raika Niederthalheim – SK Blau Weiss Stadl-Paura, 3:0 (1:0)

40 Viktor Benedek 1:0

80 Stipo Nikolic 2:0

85 Amar Udovcic 3:0

