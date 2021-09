Einmal Strafstoß, einmal Freistoß - Mujanic trifft doppelt für ATSV Timelkam bei 2:1-Sieg gegen Vöcklabruck

Details Samstag, 25. September 2021 12:21

Der ATSV Timelkam drehte einen 0:1-Rückstand durch zwei Tore von Almir Mujanic in einen 2:1-Sieg gegen den Vöcklabrucker Sportclub am Freitag Abend. 200 Zuseher waren bei dieser Begegnung der siebten Runde in der 2. Klasse Mitte-West im Volksbank-Stadion dabei.

Runde sieben der 2. Klasse Mitte-West zwischen dem Vöcklabrucker Sportclub und ATSV Timelkam am Freitag Abend: Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt knapp vor der Halbzeit traf Fatlum Namani für den Vöcklabrucker SC zur Führung (43.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.



Mujanic rettet Dreier



In der zweiten Spielhälfte konnte sich vor allem ein Mann auszeichnen: Eine starke Leistung zeigte Almir Mujanic, der sich mit einem Doppelpack für Timelkam beim Trainer empfahl (62./72.), der erste Treffer gelang ihm per Elfmeter, der zweite via Freistoß. Mit dem Ende der Spielzeit strich der ATSV Timelkam gegen den Vöcklabrucker SC die volle Ausbeute ein und fuhr mit drei Punkten wieder heim.





Trotz dieser Niederlage belegt der Vöcklabrucker SC weiterhin mit einem 12:16-Torverhältnis bei sechs Punkten den neunten Tabellenplatz der 2. Klasse Mitte-West. Ein Sieg und je drei Unentschieden und Niederlagen lautet bis dato die Bilanz des Gastgebers.





Mit 20 Gegentreffern hat Timelkam schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet: Die Mannschaft erzielte auch nur zwei Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,33 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit nur vier Zählern verbesserte sich der ATSV Timelkam aber durch diesen Sieg auf den elften Platz. Nur einmal ging Timelkam in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

2. Klasse Mitte-West: Vöcklabrucker Sportclub – ATSV Timelkam, 1:2 (1:0)

43 Fatlum Namani 1:0

62 Almir Mujanic 1:1

72 Almir Mujanic 1:2

