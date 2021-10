Gaspoltshofen bleibt Erster nach 4:0 gegen Stadl-Paura

Details Montag, 04. Oktober 2021 12:46

Union Gaspoltshofen fuhr am Sonntag gegen SK Blau Weiss Stadl-Paura in der achten Runde der 2. Klasse Mitte-West einen 4:0-Sieg ein und behauptet somit die Tabellenführung. Christian Bamminger traf für die Gäste vor 270 Zusehern auf dem Sportplatz Stadl-Paura doppelt.

Für den Führungstreffer der Union Gaspoltshofen ließ sich Christian Bamminger lange Zeit, als er in der 37. Minute die Führung markierte (37.). Der Tabellenprimus nahm die knappe Führung mit in die Kabine.



Bamminger mit zweitem Treffer



Nach der Halbzeitpause witterte Paul Klinger seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für die Gäste aus Gaspoltshofen ein (70.). Josef Jedinger brachte die Union Gaspoltshofen weiter voran, indem er das 3:0 erzielte (79.). In der Nachspielzeit besserte Bamminger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Gaspoltshofen erzielte und somit maßgeblichen Anteil an einem souveränen 4:0-Sieg der Union Gaspoltshofen hatte.







Sieger Union Gaspoltshofen bleibt auch nach diesem Erfolg weiterhin Tabellenführer der 2. Klasse Mitte-West und steht dort aktuell mit einem beeindruckenden 29:1-Torverhältnis und 19 Punkten. Die Bilanz nach sieben Spielen lautet: sechs Siege und ein Unentschieden.



Bei SK Blau Weiss Stadl-Paura schaut es folgend aus: Sie stehen nach wie vor auf dem sechsten Platz mit einem 12:15-Toverhältnis und zehn Punkten. Die Bilanz nach sieben Spielen lautet aktuell: drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.





2. Klasse Mitte-West: SK Blau Weiss Stadl-Paura – Union Gaspoltshofen, 0:4 (0:1)

37 Christian Bamminger 0:1

70 Paul Klinger 0:2

79 Josef Jedinger 0:3

92 Christian Bamminger 0:4

